Palmeiras esquenta 'decisão' contra o Flamengo após derrota em casa

O Palmeiras perdeu para o Internacional na Arena Barueri na noite de ontem, mas o tema mais abordado na coletiva de Abel Ferreira após a partida foi o próximo adversário do Alviverde no Brasileirão: o Flamengo.

Veja as falas de Abel

O Palmeiras consegue competir com essa equipe. Somos organizados, estruturados, jogamos juntos há mais tempo. Mas se for competir com orçamento, capacidade financeira, não tem como. São três ou quatro vezes mais que nós. Somos competitivos porque somos organizados.

O que eles [Flamengo] têm? Têm mais dinheiro do que o Palmeiras para comprar jogadores feitos. Só isso. Não sei [se o método de trabalho é parecido]. Eu vou analisar o Flamengo a partir de agora, sei que tem um elenco recheado de bons jogadores, um treinador que disse que, se forem contratados jogadores para dar base, ele os têm lá. Disse que quer jogadores prontos. Isso foi ele quem disse, não eu.

Eles têm um treinador que vocês conhecem tão bem ou melhor do que eu, com seleção brasileira, com títulos, com muita experiência, com muitos mais cabelos brancos do que eu, melhor do que eu. É um jogo que vamos discutir como sempre fazemos com todos os nossos rivais, como foi hoje.

Por que jogo contra o Fla é importante?

O Palmeiras tem apenas duas derrotas na temporada, mas derrapou em grandes testes. A equipe fez oito jogos contra "times grandes" e só venceu dois: ambos contra o Santos, que nesta temporada disputa a Série B do Brasileirão. O jogo contra o Fla será encarado como uma decisão.

Empatou contra o São Paulo (duas vezes), contra o Corinthians e contra o San Lorenzo. Perdeu o jogo de ida da final do Paulistão para o Santos, mas ficou com a taça, e agora foi derrotado pelo Inter.

Brasileirão está apenas no início, mas Abel e elenco sabem da importância de pontuar em casa. O Palmeiras foi o 2º melhor mandante no título de 2022 (19 jogos: 13 vitórias, 4 empates e 2 derrotas) e o melhor mandante na conquista do ano passado (19 jogos: 14 vitórias, 2 empates e 3 derrotas).

O Palmeiras não vence o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro desde 2017. A última vitória alviverde aconteceu na 34ª rodada, no Allianz Parque, com dois gols de Deyverson — a equipe era comandada por Alberto Valentim.

A partida entre Palmeiras e Flamengo acontece domingo (21), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque. O Alviverde tem uma vitória e uma derrota no Brasileirão, enquanto o Rubro-negro tem dois triunfos.

