Pablo lamenta lesão e se diz pronto para estrear com a camisa do Botafogo

O Botafogo vem sofrendo com o setor defensivo nesta temporada. Tanto que a diretoria já busca reforços para o meio do ano. O elenco conta com o zagueiro Pablo, que chegou ao clube no começo da temporada, junto ao Flamengo. No entanto, o jogador ainda não estreou com a camisa alvinegra. Pablo sofreu séria lesão muscular nos primeiros treinos com a equipe.

"Nossa carreira às vezes é injusta. Estamos sujeitos a lesões em todos os momentos e treinamentos. Infelizmente tive essa lesão com cinco dias de trabalho. Uma lesão muscular grave que me deixou dois meses parado. Acho que é a lesão muscular mais grave que tive na carreira", disse o atleta.

Em coletiva de imprensa no Nilton Santos, Pablo é apresentado oficialmente pelo Botafogo.

No entanto, Pablo se recuperou e pode fazer sua estreia nesta quinta-feira, contra o Atlético-GO, no Nilton Santos.

"Não posso deixar de falar da minha família que esteve do meu lado. A gente que é jogador de futebol, sai muito cedo de casa. Graça ao meu alicerce que é minha família eu consigo lidar muito bem. Estou bem, estou trabalhando com grupo há duas semanas e estou preparado para o caso o mister precise. Estou bem, estou trabalhando com grupo há duas semanas e estou preparado para o caso o mister precise de mim", declarou Pablo.

O Botafogo tenta seus primeiros pontos no Campeonato Brasileiro. Além disso, o técnico Artur Jorge busca seu primeiro triunfo no comando da equipe carioca no confronto contra o Dragão, pela 2° rodada do Campeonato Brasileiro.