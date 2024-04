Felipe Jonatan, ex-Santos, é apresentado como novo reforço do Fortaleza e almeja 'briga por títulos'

Nesta quinta-feira, o lateral esquerdo Felipe Jonatan, ex-Santos, foi oficialmente apresentado no Fortaleza. O vínculo do jogador com o Leão do Pici é válido até abril de 2027. O atleta, em entrevista coletiva, afirmou que conversou bastante com Vojvoda, técnico da equipe, comparando-o com o estilo de Jorge Sampoli.

"Assim que cheguei no clube, uma das primeiras portas em que entrei foi na do professor Vojvoda. Tive uma conversa bem forte com ele de como ele gosta de atuar, também acompanhei alguns jogos do Fortaleza e isso vai facilitar muito a minha adaptação ao modelo de jogo do professor. Teve um treinador que passei no Santos, que foi o Sampaoli e era muito parecido a forma de jogar. Acredito que encaixo bem, joguei a maioria dos jogos com Sampaoli no Brasileiro de 2019, quando cheguei no Santos", afirmou Felipe Jonatan.

Felipe Jonatan oficialmente apresentado no Leão! ?? Em breve, coletiva completa do nosso camisa 36 na TV Leão Novibet! ? Mateus Lotif/FEC#FortalezaEC pic.twitter.com/xVcu2sTydW ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) April 18, 2024

O lateral esquerdo destacou sua versatilidade e projetou o Fortaleza brigando por títulos nacionais e internacionais nesta temporada.

"Não tenho problemas de jogar em outras posições, estou para ajudar e meu intuito é ajudar os companheiros a conquistar títulos. Vejo que o Fortaleza não pode estar naquele entrave de ser vice-campeão, acho que está na hora de ser campeão nacional, já foi da Série B, mas acho que pode brigar por algo maior. Internacional também, que bateu a trave ano passado. É importante bater na trave às vezes também, porque vem muita dúvida na gente mesmo. Será que dá para chegar? Realmente a gente pode dar o melhor para vencer. Então acredito que, em alguns anos ou neste ano propriamente, a gente vai buscar um título importante aqui dentro", acrescentou.

Agora no Fortaleza, Felipe Jonatan defendeu o Peixe de 2019 a 2024. No total, foram seis gols em 210 partidas disputadas. O lateral esquerdo foi titular em grande parte da campanha do Santos no Campeonato Paulista de 2024, em que o time terminou em segundo lugar. Neste ano, o jogador fez 14 jogos, sendo 11 como titular, distribuindo duas assistências.