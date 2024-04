Comissão técnica da Seleção Brasileira marca presença em jogos do Brasileirão

A comissão técnica da Seleção Brasileira rodou o país para observar alguns jogos da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Ao todo, os profissionais acompanharam cinco partidas da competição.

As viagens têm como objetivo estreitar o relacionamento com os clubes e definir os jogadores que serão convocados para a disputa da Copa América - que acontece durante os dias 20 de junho a 14 de julho.

O primeiro destino da comissão técnica foi Salvador, onde assistiram ao duelo entre Bahia e Fluminense, vencido pela equipe baiana por 2 a 1. Na ocasião, o técnico Dorival Júnior e o analista de desempenho, Thomaz Koerich, estiveram presentes na Fonte Nova.

O Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, recebeu o vice-reitor da @UnivdeCoimbra, João Nuno Calvão da Silva, sede da entidade, no Rio de Janeiro. O encontro teve como objetivo demonstrar a disponibilidade da universidade em realizar colaborações com a CBF. "É de grande... pic.twitter.com/7hw4pjCozJ ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) April 18, 2024

Posteriormente, na quarta-feira, os demais integrantes da comissão técnica acompanharam mais quatro jogos. Cícero Souza, gerente geral técnico, e João Marcos, analista de desempenho, viram a vitória do Grêmio por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, em Porto Alegre. O coordenador executivo das Seleções Masculinas Rodrigo Caetano, junto do preparador físico Celso Rezende, assistiram Juventude 2 x 0 Corinthians, em Caxias do Sul.

No Rio de Janeiro, Juan, coordenador técnico, e Lucas Silvestre, assistente, viram a vitória do Flamengo diante do São Paulo, por 2 a 1. O assistente Pedro Sotero e o analista Guilherme Lyra marcaram presença no empate em 1 a 1 entre Fortaleza e Cruzeiro, em Fortaleza.

A comissão técnica vai acompanhar mais 27 jogos até o fim do mês, quando a série de viagens chegará ao fim. Além do Brasileirão, partidas da Libertadores e da Sul-Americana serão analisadas pelos profissionais, que também visitam os Centros de Treinamentos dos clubes do Brasil.