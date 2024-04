Neuer ultrapassa Casillas e se torna o goleiro com mais clean sheets da história da Liga dos Campeões

A tarde desta quarta-feira foi especial em dose dupla para Manuel Neuer. Além do Bayern ter vencido o Arsenal e se classificado às semifinais da Liga dos Campeões, o goleiro atingiu uma marca importante com a camisa bávara na competição.

Com a vitória do Bayern por 1 a 0 sobre os Gunners, Neuer se tornou o goleiro com mais clean sheets (jogos sem ser vazado) da história do torneio, superando o recorde que anteriormente era do espanhol Iker Casillas. O atleta tem uma média de 0,89 gols sofridos por confronto.

O alemão chegou às 58 clean sheets e ultrapassou Casillas, que tem 57. O que chama a atenção, porém, é o número de partidas: Neuer atingiu a marca e assumiu o topo do ranking tendo 39 jogos a menos que o ex-goleiro do Real Madrid.

Até o momento, Neuer entrou em campo em 138 confrontos vestindo as cores de Bayern e Schalke 04, enquanto Casillas, já aposentado, disputou 177 com as camisas de Real Madrid e Porto.

New Champions League record ? Manuel Neuer makes history ?#UCL pic.twitter.com/CNePLqvbuW ? UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 17, 2024

Apesar de ter sido superado pelo alemão, o ex-atleta espanhol ainda é o goleiro com mais embates na história da Liga dos Campeões, sendo também o mais novo a atuar em uma final - tinha 19 anos e quatro dias na decisão contra o Valencia, em 2000.

Com marca atingida por Neuer, a lista de goleiros com mais clean sheets na história da competição fica da seguinte forma: Neuer, com 58; Casillas, com 57; Buffon, com 52; Petr Cech, com 47; e Victor Valdés, com 45.

Neuer foi um dos protagonistas da vitória sobre o Arsenal nesta quarta-feira. Agora, nas semifinais do torneio, o Bayern terá pela frente o Real Madrid. Com o goleiro alemão inspirado, o time da Baviera vai em busca de seu sétimo título.