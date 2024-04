Mano diz que se arrepende por xingar Yuri Alberto no Corinthians: 'Escapou'

O técnico Mano Menezes disse que se arrepende por ter chamado o atacante Yuri Alberto de "burro" na partida entre Corinthians e São Bernardo, pelo Campeonato Paulista deste ano.

O que aconteceu

Mano Menezes definiu o momento como uma "bobagem". O treinador, agora sem clube, afirmou que o xingamento acabou escapando em um momento de raiva dentro do jogo.

O técnico disse que é preciso se policiar mais em determinados momentos. Ele também afirmou que a repercussão poderia ser diferente em caso de vitória da equipe — o Corinthians perdeu o jogo por 1 a 0, jogando com um jogador a mais.

O xingamento foi mais uma polêmica de Mano em sua terceira passagem pelo Corinthians. Na rodada anterior, contra o Ituano, o treinador havia declarado que Raniele deu um chute de longe "achando que estava em Cuiabá" — o volante foi contratado junto ao clube que leva o mesmo nome da cidade.

O pacote do futebol é completo. As coisas chegam no ponto que chegam porque vêm acontecendo coisas no dia a dia, às vezes você já está p... por outras coisas que não estão andando bem. Você vai indo e do nada você faz uma bobagem que você não faria. Não precisava ter feito, escapou. Eu falo sempre sobre pararmos de analisar as coisas por causa do resultado. Eu ouço gente xingando o jogador o tempo inteiro... Quando o time ganha, não tem problema, quando perde é que tem problema. Temos que entender que quando estamos perdendo não devemos fazer certas coisas. Temos que nos policiar. Mano Menezes, à "TNT Sports"

Yuri Alberto falou sobre o caso

O atacante do Corinthians fez um desabafo sobre o caso recentemente. Ele afirmou que buscou ajuda psicológica após o início de ano ruim e a polêmica com o ex-treinador do Timão.

Foi um momento muito difícil, depois do ocorrido no jogo do São Bernardo, fui procurar ajuda. Tive que ter muita sabedoria e paciência pelo o que aconteceu. Esse trabalho tem sido muito importante, acho que todo jogador tem que ter isso. Yuri Alberto, à Corinthians TV

Yuri Alberto deslanchou após a demissão de Mano Menezes. Na última partida do treinador, contra o Novorizontino, ele marcou um gol e embalou nos jogos seguintes sob o comando de António Oliveira. Ao todo, ele tem oito gols marcados na temporada até aqui, sete com o português no cargo.