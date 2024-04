Lakers vencem e avançam aos playoffs da NBA, enquanto Warriors ficam fora da temporada

Nesta terça-feira (16), O Los Angeles Lakers de LeBron James venceu o New Orleans Pelicans pelo play-in e garantiu vaga nos playoffs como sétimo colocado da conferência oeste. Entretanto, o Golden State Warriors de Stephen Curry não teve a mesma sorte e perdeu para o Sacramento Kings. Com isso, estão eliminados do resto da temporada.

O primeiro confronto do dia foi o da equipe de Los Angeles. Jogando fora de casa, os Lakers venceram os Pelicans por 110 a 106 apesar da grande noite de Zion Williamson, que anotou 40 pontos. Pelos visitantes, LeBron James foi destaque mais uma vez ficando perto de um triplo-duplo, fazendo 23 pontos, nove rebotes e nove assistências.

Com a vitória, o Los Angeles Lakers se classificou aos playoffs da NBA na sétima posição da Conferência Oeste. Agora a equipe de LeBron irá enfrentar o Denver Nuggets de Nikola Jokic, que terminou a temporada regular na segunda colocação na classificação da conferência. A primeira partida entre as equipes está marcada para este sábado (20), em Denver. às 21h30 no horário de Brasília.

Algumas horas depois, o Golden State de Stephen Curry e Klay Thompson entraram em quadra contra o Sacramento Kings, também fora de casa. Os Kings venceram pelo placar de 118 a 94 com uma grande atuação de Keegan Murray, que anotou 32 pontos e nove rebotes.

Pelo lado da equipe de São Francisco, Stephen Curry lutou bravamente, mas teve atuação apagada, marcando apenas 22 pontos. O destaque negativo ficou por conta de Klay Thompson, que mesmo estando em quadra por 31 minutos, conseguiu ficar zerado e contribuir apenas com uma assistência.

Com a derrota, os Warriors não se classificaram para os playoffs e estão eliminados da temporada. A franquia de Sacramento avançou para enfrentar o Pelicans, perdedor do confronto contra o Lakers. O vencedor deste duelo irá aos playoffs como oitavo colocado da Conferência Oeste, e irá enfrentar o Oklahoma City Thunder.