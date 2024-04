Diretor da Lazio diz que Felipe Anderson perdeu dinheiro indo ao Palmeiras

O diretor esportivo da Lazio, Angelo Fabiani, revelou detalhes sobre a saída de Felipe Anderson para o Palmeiras.

O que aconteceu

A equipe italiana ofereceu ao jogador um contrato de cinco anos e um salário significativo na tentativa de mantê-lo em Roma. No entanto, Felipe Anderson optou por se transferir para o Palmeiras.

Ele foi para o Palmeiras e perdeu dinheiro em relação ao que a Lazio lhe ofereceu. Oferecemos cinco anos e um salário significativo, o segundo ou terceiro mais alto do elenco. Angelo Fabiani

Felipe recebeu uma proposta da Juventus, mas preferiu voltar ao Brasil. Ele assinou contrato com o Palmeiras até 2027 e vai se apresentar ao clube em julho.

"Felipe Anderson se comportou como homem e com incrível dignidade e profissionalismo. Fizemos tudo para mantê-lo, mas quando ele se depara com escolhas familiares e territoriais não há nada que possamos fazer. Ele colocou a família no centro do projeto, recentemente teve um filho", completou Fabiani.

O atacante iniciou sua carreira nas categorias de base do Santos e se transferiu para a Lazio em 2013, onde passou a maior parte de sua carreira como profissional. Ele chegou a ter passagens por West Ham e Porto entre 2018 e 2021.

"Tiramos o chapéu para Anderson, ele é uma pessoa incrível. Ele nunca levantou problemas nem na Lazio, nem em outros clubes. Ele é o filho que todos gostariam", finalizou.

