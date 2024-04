Diretor da Lazio diz que Felipe Anderson "perdeu dinheiro" ao acertar com o Palmeiras

O Palmeiras surpreendeu a muitos e anunciou que possui um pré-contrato com Felipe Anderson, da Lazio, na última segunda-feira. O diretor de futebol do time italiano, Angelo Fabiani, elogiou o brasileiro e revelou detalhes da tentativa de renovação com o jogador.

"Ele se comportou não apenas como homem, mas com dignidade, profissionalismo e seriedade. A Lazio fez de tudo para mantê-lo, mas quando você se depara com escolhas familiares não há nada que possamos fazer", disse à Radiosei.

"Ele foi para o Palmeiras e perdeu dinheiro em relação ao que oferecemos para ele. Seria um contrato de cinco anos, com o terceiro maior salário do time. Ele optou por colocar a família no centro do projeto, e não o dinheiro. Ele e sua família são pessoas dignas. Tiramos o chapéu, ele é um homem extraordinário e uma pessoa que nunca levantou problemas. Ele é o filho que todos gostariam", completou.

Felipe Anderson se apresentará ao Palmeiras a partir de julho, após a abertura da janela internacional de transferencias. O contrato com o Verdão se inicia no dia 1º de julho, tendo validade até o final de 2027.

De acordo com veículos italianos, além da possibilidade de renovar com a Lazio, o meia-atacante teria uma proposta da Juventus, também da Itália. Apesar disso, o atleta preferiu retornar ao Brasil por questões familiares.

Pela Lazio, Felipe Anderson soma 319 partidas, com 58 gols marcados e 53 assistências. Além disso, os últimos 144 jogos foram de maneira consecutiva.