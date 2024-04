COB define quem levará a Paris para programa que ajudou Rebeca e Isaquias

Do UOL, em São Paulo

O COB levará 12 atletas para participar do Vivência Olímpica, um programa que proporciona aos competidores mais novos e que ainda não foram classificados a experiência de estar nas Olimpíadas. Ryan Kainalo, do surfe, e Taiane, Justino, do levantamento de peso, são os nomes revelados até o momento.

A ação levará esses jovens às Olimpíadas de Paris a fim de proporcionar uma vivência que os deixem mais à vontade no momento em que forem realmente competir nas próximas edições. O programa retorna à ativa, portanto, já que não ocorreu durante os Jogos de Tóquio por causa da pandemia de covid-19.

"O processo de escolha envolve uma análise de vários fatores: resultados esportivos, a idade de pico das modalidades para entender qual que é o cenário de atletas e a própria necessidade de renovação também", explicou Kenji Saito, diretor de desenvolvimento e ciências do esporte do COB, ao UOL.

"Também analisamos como que a confederação atua na gestão da modalidade e do atleta, respectivamente. É uma responsabilidade compartilhada na maior parte do tempo", completou o dirigente.

Todos os atletas irão ficar em Paris, embora haja modalidade como o surfe que terá a competição no Taiti, na Polinésia Francesa. O COB entende que a permanência na capital da França proporcionará uma experiência melhor aos atletas, já que a grande maioria das provas ocorrerão lá.

"Nossa ideia é que o atleta tenha a experiência multiesportiva num evento assim. Queremos que eles tenham contato com outros atletas e que sintam essa atmosfera da Vila Olímpica e esse encantamento que é estar nesse ambiente e desperte ainda mais a vontade de querer estar nos próximos Jogos", disse Kenji.

"Muitas vezes eles têm esse sonho, mas ainda não conseguem materializar. Por isso, a gente quer prepará-los para que eles queiram também estar presentes e, logicamente, quando eles estiverem, já tenham lembrado um pouquinho o que é estar numa Vila Olímpica, o que é estar num ambiente onde tem ídolos de diferentes modalidades", acrescentou.

Durante a vivência na capital francesa, esses futuros competidores poderão visitar a Vila Olímpica, bases do Time Brasil, locais de treinamento, acompanharão competições e terão palestras com grandes nomes do esporte brasileiro.

A primeira edição do Vivência Olímpica foi nas Olimpíadas de Londres, em 2012. O COB levou 16 atletas para a cidade britânica, entre eles, Thiago Braz (atletismo), Isaquias Queiroz (canoagem) e Rebeca Andrade (ginástica), que mais tarde se tornariam campeões olímpicos, além de nomes como o mesa-tenista Hugo Calderano e o atirador esportivo Felipe Wu, prata quatro anos mais tarde, na edição do Rio de Janeiro.

"É muito bom perceber como teve essa conexão, de atletas de sucesso que participaram no passado desse programa. Acho que faz uma grande diferença para esses competidores poder frequentar essas estruturas e ter essa vivência, de fato, para que eles internalizem o sonho de estar presente num próximo evento", comentou Kenji.

Veja os atletas que já participaram do Vivência Olímpica

Londres 2012: Thiago Braz (atletismo), Bruno Matheus (triatlo), Lais Nunes (lutas), Jéssica Reis (atletismo), Arthur Mendes Júnior (natação), Bernardo Souza (tiro com arco), Alessandra Marchioro (natação), Felipe Wu (tiro), Flávia Gomes (judô), Hugo Calderano (tênis de mesa), Isaquias Queiroz (canoagem), Andressa Mendes (saltos ornamentais), Martine Grael (vela), Rebeca Andrade (ginástica artística), Thiago Monteiro (tênis) e Vitor Gonçalves (vôlei de praia).

Rio 2016: Mikael de Jesus e Paulo André (atletismo), Beatriz Ferreira (boxe), Emily Rosa (levantamento de peso), Joílson Júnior (luta greco-romana), Maria Paula Heitmann (natação), Marcelo da Silva Costa Filho (tiro com arco), Gabriel Bastos Pereira (vela), Andrea Santos de Oliveira (canoagem velocidade), Anderson Filho (ciclismo BMX), Gabriela Paczko Bozko Cecchini (esgrima), Angelo Assumpção e Thaís Fidélis (ginástica artística), Nathália Brigida e Rafael Macedo (judô), Felipe Ribeiro de Souza (natação), Edival Pontes (taekwondo), Manoel Messias (triatlo) e Duda e Ana Patrícia (vôlei de praia).