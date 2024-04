CBB anuncia saída do técnico Gustavinho da Seleção masculina de basquete

Na tarde desta quarta-feira, a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) anunciou a saída de Gustavinho do cargo de treinador da Seleção masculina de basquete. A decisão foi tomada em comum acordo.

A passagem de Diego Jelailate como Diretor Técnico de Seleções masculinas também foi encerrada. Para o lugar dele, foi definido Victor Mansure, que já ocupava o cargo de Gerente de Seleções e atuou na NBA e na Fiba.

Segundo o comunicado da CBB, o anúncio do novo técnico para a disputa do Pré-Olímpico de Riga no mês de julho, será em breve. A Seleção busca voltar às Olimpíadas após oito anos.

No torneio que dá vaga aos Jogos, o Brasil terá pela frente na primeira fase Camarões e Montenegro. Caso avance enfrenta um adversário da chave que tem Letônia, Filipinas e Geórgia na semifinal, sendo que apenas o campeão tem um lugar garantido no torneio.

Ainda treinador do Flamengo, Gustavinho conquistou o vice-campeonato da AmeriCup em 2023, o bronze nos Jogos Pan-Americanos 2023 e foi a segunda fase do Mundial 2023, durante os dois anos na Seleção.

A Confederação Brasileira de Basketball informa que Gustavo De Conti não é mais o técnico da Seleção Brasileira masculina adulta. A decisão foi tomada em comum acordo. A Basquete Brasil agradece o empenho e trabalho de Gustavo durante os últimos dois anos e meio à frente da Seleção e deseja boa sorte na sequência da carreira.

Nesta mesma data, Diego Jeleilate encerra sua passagem como Diretor Técnico das Seleções masculinas. Em seu lugar, chega Victor Mansure, que já ocupava o cargo de Gerente de Seleções. Victor tem passagens pela FIBA, NBA e pela própria CBB anteriormente. Desejamos sorte a ambos.

O novo treinador da Seleção Brasileira, visando o Pré-Olimpico de Riga, no mês de julho, onde buscaremos a vaga nas Olimpíadas de Paris 2024, será anunciado em breve.