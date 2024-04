Bayern 'acorda' no 2º tempo, vence o Arsenal e vai à semi da Champions

O Bayern de Munique venceu o Arsenal nesta quarta-feira (17), por 1 a 0, na Allianz Arena, na Alemanha, e está classificado para as semifinais da Liga dos Campeões. O placar agregado foi 3 a 2.

O gol da classificação foi marcado por Kimmich. O alemão marcou de cabeça após cruzamento de Raphael Guerreiro.

O jogo de ida, em Londres, terminou empatado em 2 a 2. Os confrontos das semifinais serão disputados entre os dias 30 de abril e 7 de maio.

O Bayern de Munique irá enfrentar o Real Madrid na próxima fase. Os espanhóis se classificaram nos pênaltis contra o Manchester City.

O próximo jogo do Bayern será pelo Campeonato Alemão, no sábado (20), contra o Union Berlin. Com o título nacional já garantido para o Bayer Leverkusen, o time brigará para manter a vice-liderança.

O Arsenal também joga no sábado (20) contra o Wolverhampton. O time jogará para tentar recuperar a liderança do Campeonato Inglês.

Como foi o jogo

Com pressão da torcida alemã, o jogo começou equilibrado e com ações ofensivas das duas equipes. O Arsenal chegou a ter todos seus jogadores de linha no campo do Bayern.

A boa marcação dos times evitou lances perigosos na primeira etapa. As melhores tentativas vieram de jogadas individuais, com Martinelli e Odegaard do lado inglês, e Musiala pelos bávaros.

Precisando do gol para evitar prorrogação e pênaltis, as equipes arriscaram mais no segundo tempo. O Bayern de Munique melhorou nos 45 minutos finais e abriu o placar em jogada aérea.

Lances de destaque

Primeira chegada. Sané invadiu a área aos 15 minutos do primeiro tempo e cruzou para trás. Gabriel Magalhães chegou a tempo e só tirou a bola para escanteio.

Arsenal bloqueado. Aos 20 minutos, Martinelli conseguiu jogada individual dentro da área. O brasileiro, muito marcado, não conseguiu finalizar e Neuer fez a defesa.

Muito perto. Pela esquerda, Musiala cruzou para a área e a bola desviou em Ben White, ficando livre. Ninguém apareceu para finalizar ou tirar e a jogada terminou em escanteio.

Neuer segura. Com 28 minutos, Odegaard arrisca chute de longe. A bola pegou desvio e foi em direção ao canto esquerdo, mas Neuer atento fez defesa em dois tempos.

Reclamação alemã. Na marca de 35 minutos, enquanto Saka recebia atendimento médico, jogadores do Arsenal se reuniram para ouvir instruções do técnico. O Bayern tentou cobrar lateral rápido e teria Musiala sozinho na cara do gol, mas o juiz parou a jogada por não ter autorizado a cobrança.

Duas vezes na trave! O primeiro minuto da segunda etapa foi com o Bayern acertando a trave duas vezes em finalizações de Goretzka e Raphael Guerreiro.

1x0. Kimmich apareceu de surpresa na área e cabeceou firme para o fundo do gol aos 18 minutos do segundo tempo. A assistência foi um belo cruzamento de Guerreiro.

Arsenal desperdiça. Odegaard teve a chance de empatar para o Arsenal aos 44 minutos do tempo final. A bola passou muito perto da trave direita e saiu pela linha de fundo.