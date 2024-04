Atlético-MG vacila no final e cede empate ao Criciúma antes de clássico

Do UOL, em São Paulo

O Atlético-MG até mostrou superioridade diante do Criciúma, mas não aproveitou as oportunidades, vacilou nos minutos finais e cedeu o empate aos catarinenses por 1 a 1 em jogo na Arena MRV, realizado nesta quarta e válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Scarpa abriu o placar para os donos da casa, mas Matheusinho deixou tudo igual.

Os dois seguem sem vencer no torneio: tanto mineiros quanto catarinenses haviam empatado seus duelos no fim de semana, que marcou a estreia da competição.

Os mineiros voltam a campo em clássico contra o Cruzeiro já neste sábado (20), enquanto os catarinenses descansam até o outro fim de semana, já que o embate contra o Fortaleza — que atua pela Copa do Nordeste no domingo (21) — foi adiado pela CBF.

Como foi o jogo

O 1° tempo teve susto, apagão e Scarpa calibrado. O ritmo era acelerado antes de Rubens machucar a perna em choque com Fellipe Mateus, fato que preocupou os atletas e forçou uma substituição. Depois, foi a vez de as luzes da Arena MRV se apagarem parcialmente, e o duelo acabou pausado por pouco mais de cinco minutos. Ainda deu tempo de Scarpa abrir o placar, pouco antes do intervalo, em chute que acabou desviado por Trauco.

Na etapa final, o Atlético-MG agrediu o rival, mas desperdiçou boas chances e gol e acabou punido: Matheusinho, em uma das poucas jogadas ofensivas do Criciúma, deixou tudo igual no momento em que as principais estrelas de Milito já haviam sido substituídas. O tempo para reagir foi curto, e a rede não balançou.

Gols e destaques

Visitantes assustam. O Atlético-MG ensaiou ataques pelo lado logo depois do apito inicial, mas foram os visitantes quem chegaram com perigo ao gol pela primeira vez. Fellipe Mateus recebeu já dentro da área e acabou travado por Rubens, mas chegou a ensaiar o chute no rebote — que acabou fraco e facilitando o trabalho da defesa.

Susto e choro. Os dois protagonistas do primeiro lance se envolveram em uma jogada feia ainda na casa dos seis minutos. Fellipe Mateus recebeu ainda no campo de defesa, foi apertado por Lemos e acabou caindo em cima da perna de Rubens, que chegava para desarmar. O lateral dos donos da casa caiu gritando de dor e precisou ser substituído, inconsolável, por Guilherme Arana.

Rubens saiu de campo machucado em Atlético-MG x Criciúma, partida do Campeonato Brasileiro Imagem: Pedro Souza / Atlético

MRV apaga... O embate voltou a ganhar intensidade com as chegadas de Wallison Maia e Arana, mas precisou ser paralisado pela falta de luz em alguns pontos do estádio do Atlético-MG. Os geradores foram acionados, e o árbitro reiniciou o jogo seis minutos depois.

... Scarpa ilumina. Os mineiros voltaram mais acesos e abriram o placar aos 39 minutos: Scarpa recebeu de Hulk na ponta direita da área, limpou Trauco e bateu forte ao gol de Alisson — a bola ainda desviou no lateral peruano antes de parar nas redes do Criciúma: 1 a 0.

Scarpa celebra gol em Atlético-MG x Criciúma, duelo do Campeonato Brasileiro Imagem: Fernando Moreno/AGIF

Galo mostra quem manda. O time de Milito voltou dos vestiários disposto a ampliar a liquidar a fatura, mas não caprichou na hora da finalização: Scarpa errou o alvo após cobrança ensaiada de escanteio, e Paulinho parou em Alisson após bate-rebate na área. Hulk também teve chance, mas estava em posição de impedimento.

Bolasie no quase. O folclórico atacante congolês, que atuou como titular de Tencati, desperdiçou boas oportunidades em sequência para o Criciúma. Primeiro, ele tentou uma bicicleta, mas não acertou a bola em cheio, e depois chegou atrasado em cruzamento de Fellipe Mateus.

Reservas entram e esquentam. Pensando em neutralizar o adversário — e no clássico do fim de semana —, Milito tirou suas principais estrelas na metade final do 2° tempo: Vargas e Alisson, por exemplo, entraram nos lugares de Hulk e Scarpa e, por pouco, não ampliaram.

Atlético vacila, e Criciúma empata. Os visitantes pareciam sem força para reagir, mas empataram em um lance quase que inocente: após cruzamento de Barcia, toda a zaga mineira deixou a bola passar. Resultado? Matheusinho, que substituiu Bolasie, apareceu livre e bateu para o gol de Everson, decretando o resultado: 1 a 1.

Matheusinho, do Criciúma, celebra gol sobre o Atlético-MG em jogo do Campeonato Brasileiro Imagem: Gilson Lobo/AGIF

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG x CRICIÚMA

Data e horário: 17 de abril de 2024, às 20h (de Brasília)

Competição: 2ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Karla Renata Cavalcanti de Santana

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Cartões amarelos: Arana, Alan Franco (ATM); Rodrigo, Marcelo Hermes, Higor Meritão, Alisson (CRI)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Scarpa (ATM), aos 39 min do 1° tempo; Matheusinho (CRI), aos 38 min do 2° tempo

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia, Igor Rabello, Mauricio Lemos e Rubens (Guilherme Arana); Otávio, Alan Franco, Igor Gomes (Zaracho) e Scarpa (Alisson); Paulinho (Cadu) e Hulk (Vargas). Técnico: Gabriel Milito

CRICIÚMA: Alisson; Rodrigo, Maia, Claudinho e Trauco; Higor Meritão, Barreto (Barcía), Marcelo Hermes, Fellipe Mateus e Marquinhos Gabriel (Arthur Caíke); Bolasie (Matheusinho). Técnico: Cláudio Tencati