Sonho português? São-paulinos invadem redes de José Mourinho; veja situação

Imagem: Marco Canoniero/LightRocket via Getty Images

Do UOL, em São Paulo

O São Paulo, ao menos até a manhã desta terça-feira (16), tem Thiago Carpini como treinador. O problema é que a situação é considerada cada vez mais complicada para o comandante e, enquanto a diretoria evita holofotes, o torcedor já pensa (e tenta agir) no futuro da equipe. Um dos nomes mais lembrados é pesado: José Mourinho.

Sonho português

O português recebe, desde ontem, uma enxurrada de comentários feitos por brasileiros em seu Instagram. A última foto, por exemplo, traz o técnico dando a bandeirada durante uma corrida da MotoGP em sua terra natal. O registro é do dia 24 de março.

A publicação reúne diferentes mensagens com o mesmo pedido: a ida de Mourinho ao Tricolor. "Salva o São Paulo", escreveram alguns torcedores, enquanto outros optaram por lotar o espaço com bandeiras do Iêmen, uma referência às cores do clube paulista.

Há também os que "apelaram" para Lucas Moura, ídolo são-paulino e um dos pilares do elenco. O meia trabalhou com o treinador entre 2019 e 2021, quando ambos defendiam o Tottenham, e teve o perfil marcado por são-paulinos na foto do português.

Mourinho está livre no mercado da bola. Ele foi demitido da Roma em janeiro deste ano e, desde então, tirou um período sabático. De lá para cá, estrelou campanhas publicitárias, fechou uma parceria com a Netflix para um documentário e até participou da cerimônia da final da Copa do Egito.

Tirar o português de um clube, portanto, não é obstáculo ao São Paulo, e uma declaração dada por ele no mês passado pode servir como combustível: o técnico falou que quer voltar a trabalhar no futebol até junho e reforçou que pode treinar "em qualquer lugar".

Já a questão financeira pesa. Na última temporada, de acordo com a imprensa italiana, toda a comissão de Mourinho custou 18 milhões de euros (cerca de R$ 99 milhões) aos cofres da Roma — o que dá mais de R$ 8 milhões por mês na cotação atual.

A única relação de Mourinho com o Brasil até o momento envolve uma especulação: ele teve nome ventilado para suceder Fernando Diniz na seleção, mas os rumores duraram pouco depois de a CBF apostar em Dorival Júnior.

Especulação, aliás, é algo quente no São Paulo — ainda — de Carpini. O clube se prepara para viajar ao Rio para encarar, na noite desta quarta (17), o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Uma troca no comando, no entanto, pode surgir mesmo em caso de vitória paulista e abrir margem para o sonho português dos torcedores.

Live dos clubes

A partir desta segunda-feira (15), sempre às cinco da tarde, o canal do UOL Esporte no YouTube terá lives 100% voltadas para você torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia um clube diferente!

Então, torcedor, fica esperto.

Programação da semana