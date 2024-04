Pochettino critica discussão de jogadores em goleada do Chelsea

Do UOL, em São Paulo

Mauricio Pochettino não ficou totalmente satisfeito com a goleada do Chelsea sobre o Everton por 6 a 0, pelo Campeonato Inglês.

O que aconteceu

A discussão entre jogadores dos Blues para cobrar o pênalti resultou no quinto gol do clube e deixou o treinador irritado após a partida. Pochettino classificou a situação como vergonhosa.

É uma vergonha. Não podemos nos comportar desse jeito, e eu só posso pedir desculpas. Eu disse a eles que esta foi a última vez que aceitei esse tipo de comportamento. Da próxima vez os envolvidos estarão fora. Isso não é brincadeira. Pochettino

Madueke sofreu um pênalti quando o jogo estava 4 a 0 para o Chelsea e iniciou uma discussão com Nicolas Jackson sobre quem cobraria a penalidade. Thiago Silva, Gallagher e Gusto, tiveram que intervir e Cole Palmer, batedor oficial, acabou cobrando o pênalti.

"Outros jogadores quiseram bater o pênalti, o que é compreensível. Mas eu sou o cobrador e quis cobrar. Talvez foi um pouco demais a discussão. Estamos tentando mostrar a todos que queremos assumir responsabilidades", comentou Palmer após a partida.

Com a vitória, o Chelsea está em nono lugar na Premier League, com 47 pontos em 31 jogos. Os Blues seguem em busca entrar na zona de classificação para as competições europeias da próxima temporada.