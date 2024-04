João Fonseca vence Sonego e avança no ATP 250 de Bucareste

O jovem tenista João Fonseca voltou a brilhar em um torneio importante do circuito de tênis. Na manhã desta terça-feira, o brasileira avançou de fase no ATP 250 de Bucareste, com um triunfo sobre o italiano Lorenzo Sonego, 51º do ranking.

A vitória de João Fonseca veio por 2 sets a 0. Em um jogo equilibrado, o brasileiro mostrou a cabeça no lugar nos momentos decisivos para definir as parciais de 7/6(5) e 7/5, em pouco mais de 2 horas de duelo.

Agora, João Fonseca aguarda o rival da próxima rodada em Bucareste. Ele irá enfrentar o vencedor do confronto entre o moldávio Radu Albot e o norte-americano Aleksandar Kovacevic.

Aos 17 anos, João Fonseca está na 276ª colocação do ranking da ATP. Em 2024, ele brilhou junto à torcida brasileira ao alcançar as quartas de final do Rio Open.