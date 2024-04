Hugo Moura chega ao Rio de Janeiro para fechar com o Vasco

O Vasco está prestes a anunciar a contratação de Hugo Moura. O jogador de 26 anos estava no Athletico e chega de forma definitiva. O volante chegou ao Rio de Janeiro na noite desta segunda-feira e já falou como atleta do Vasco.

"Estou muito feliz. Minha família está feliz e é isso que importa para eu dar o meu melhor. Sei que vai ser um ano importante para nós e estou aqui para ajudar. Quero dar alegrias para o nosso torcedor", disse ao BTB Sports.

Hugo Moura foi questionado sobre o passado no Flamengo, onde fez as categorias de base. O volante fez questão de falar somente sobre o futuro.

"Fiz a minha base no Flamengo, mas sou profissional. O que passou, passou. Tenho a cabeça boa para jogar no Vasco. Minha família e empresários estão ajudando. Que a gente possa fazer uma boa temporada e chegar na parte de cima da tabela do Brasileiro. Nunca vai faltar raça. Por onde passei, nunca faltou raça e é isso que a torcida pode esperar", declarou.

🗓️ Jogos da semana do Gigante da Colina!#VascoDaGama pic.twitter.com/dmcvkOxwnT -- Vasco da Gama (@VascodaGama) April 16, 2024

O Vasco ainda precisa regularizar Hugo Moura. O clube volta a campo pelo Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (17), contra o Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid.