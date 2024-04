Flamengo x São Paulo: confira onde assistir à partida pelo Brasileirão

Nessa quarta-feira, o São Paulo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro para enfrentar o Flamengo, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. A equipe tricolor está em busca de recuperação.

O duelo terá transmissão da TV Globo e do canal por assinatura Premiere. O torcedor também pode acompanhar pelo lance a lance do site da Gazeta Esportiva.

Na estreia, o São Paulo decepcionou o torcedor e perdeu do Fortaleza por 2 a 1, no Morumbis. O resultado aumentou a pressão no técnico Thiago Carpini.

Já o Flamengo ganhou do Atlético-GO pelo placar de 2 a 1, no Serra Dourada, em jogo marcado por polêmicas de arbitragem. O duelo marca o reencontro entre as equipes no Maracanã após o título inédito do Tricolor na Copa do Brasil.

O árbitro do confronto será Anderson Daronco (Fifa-RS), contando com a ajuda de Rafael da Silva Penna (Fifa-RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS). O VAR ficará a cargo de Rodrigo D Alonso Ferreira (SC).