Willian elogia talento de Endrick: 'Muita personalidade'

O meia-atacante Willian, do Fulham, elogiou Endrick, destacando a personalidade do jovem atacante do Palmeiras.

Na opinião do jogador revelado pelo Corinthians, se Endrick continuar na atual rota, ainda deve crescer muito de produção. Ele falou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, no canal do UOL Esporte no YouTube, que vai ao ar hoje (15).

Me parece que, além do talento e da qualidade, o Endrick é um menino com muita personalidade. Com 17 anos, fazer o que ele vem fazendo não é fácil. Eu fico feliz de saber que surge mais um fenômeno. Menino com potencial incrível. Ainda pode evoluir muito, aprender. Se continuar assim, imagina com 20 anos o que vai fazer.

Bate-volta ao Brasil por nutrólogo

Willian falou sobre a necessidade de se cuidar ainda mais fora dos campos com o passar dos anos. O meia contou que em uma de suas poucas folgas na Inglaterra, aproveitou um período de dois dias para vir ao Brasil e conversar com um nutrólogo que o acompanha.

O ajuste tem que ser maior. Quando você chega em uma idade acima dos 30, isso faz muita diferença: cuidado fora de campo, alimentação, sono. O descanso é essencial. Tem coisas que precisa fazer: tratamentos para render o máximo possível. Tenho um nutrólogo que me acompanha, para checar se as vitaminas estão em ordem. Quando eu tive dois dias de folga aqui, eu fiz um bate-volta para o Brasil só para passar com ele. Esse acompanhamento é muito importante.

'Panela' de língua portuguesa

O meia falou sobre a afinidade com os companheiros brasileiros de Fulham, com quem costuma passar a maior parte do tempo nos treinos e viagens do time. Além dos colegas conterrâneos, o português João Palhinha também foi incorporado ao grupo.

Tem que descontrair um pouco. A gente [Willian e Andreas Pereira], o João Palhinha, que é português, e o Rodrigo Muniz sempre fazemos uma resenha. O Carlos Vinícius, atacante, saiu emprestado, mas também participava. Agora, ficamos os quatro. Sempre estamos dando risada nas viagens, nos treinos. Sempre para descontrair.

O Zona Mista do Hernan, apresentado pelo colunista do UOL André Hernan, vai ao ar às segundas-feiras, às 10h, no canal do UOL Esporte no YouTube.