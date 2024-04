Santos venceu três de cinco partidas contra equipes da Série B em 2024

O Santos estreia na Série B do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, contra o Paysandu. Nesta temporada, pelo Campeonato Paulista, o Peixe venceu três equipes que vão disputar a Segunda Divisão.

O Alvinegro bateu o Botafogo-SP por 1 a 0, a Ponte Preta por 3 a 1 e o Guarani por 2 a 0, em jogos válidos pela primeira fase do Campeonato Paulista. Além disso, a equipe de Fábio Carille empatou com o Mirassol em 2 a 2 e perdeu para o Novorizontino por 2 a 1 - única derrota contra times de Série B no ano.

O bom desempenho contra equipes que vão disputar a competição anima o torcedor do Santos neste início de trajetória. O clube vai jogar a Série B pela primeira vez em sua história, após ser rebaixado em 2023.

Contra times da Série A, os resultados também foram agradáveis. Em seis jogos, o Santos conquistou quatro vitórias e perdeu apenas duas vezes - sendo uma delas para o Palmeiras, na final do Paulistão.

Após a estreia diante do Paysandu, o Santos visita o Avaí, no dia 26 de abril (sexta-feira), em Florianópolis. Em seguida, recebe o Guarani na Vila Belmiro, no dia 6 de maio, para o primeiro jogo contra um adversário paulista.