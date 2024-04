Presidente do Internacional questiona escolha de equipe de arbitragem para jogo contra o Palmeiras

Alessandro Barcellos, presidente do Internacional, questionou a escolha da equipe de arbitragem para o duelo contra o Palmeiras, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam às 20 horas (de Brasília), na Arena Barueri.

Algumas decisões de árbitros na primeira rodada do Brasileirão renderam reclamações de clubes. Barcellos cita a escolha de Wagner Reway (Fifa) para o VAR do duelo de quarta-feira. Reway esteve responsável pela arbitragem de vídeo do duelo Atlético-GO 1 a 2 Flamengo. Para o presidente do Inter, o árbitro teve "decisões 'questionáveis'".

O VAR interveio no jogo para sugerir uma revisão em um lance de possível penalidade nos acréscimos do jogo. Em uma disputa aérea, Maguinho atingiu o rosto de Bruno Henrique com o cotovelo ao abrir os braços para cabecear a bola. Inicialmente, o árbitro não identificou qualquer infração, mas, após revisão do VAR, marcou a penalidade e expulsou o jogador do Atlético-GO. Na cobrança, Pedro fez e garantiu os três pontos para o Flamengo.

Depois de uma primeira rodada cheia de polêmicas de arbitragem (para dizer o mínimo), saiu a escala de árbitros para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Algumas coisas chamam a atenção: 1º ? O mesmo VAR que foi muito criticado e teve decisões bastante "questionáveis"... ? Alessandro Barcellos (@BarcellosSCI) April 15, 2024

Outro ponto de reclamação do dirigente colorado foi a escolha de Lucas Paulo Torezin (PR) como árbitro, que fará sua estreia em jogos da Série A do Campeonato Brasileiro.

"O árbitro que comandará nosso jogo fará sua estreia em um jogo de série A do Campeonato Brasileiro. A lógica seria que jogos dessa envergadura, na segunda rodada, tivessem árbitros mais experientes. Sempre estaremos trabalhando para que tenhamos grandes jogos e que a arbitragem não seja o centro negativo das atenções. Nem gostamos de falar disso. Mas o campeonato teve um início em que este assunto ganhou relevância logo na primeira rodada, indicando a necessidade de atenção e critério maiores. Nossa visão é de que na Serie A do brasileiro temos que ter mais excelência e menos experiências. Vamos torcer para que seja isso que entre em campo", reclamou Barcellos.

Confira o posicionamento de Alessandro Barcellos:

"Depois de uma primeira rodada cheia de polêmicas de arbitragem (para dizer o mínimo), saiu a escala de árbitros para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Algumas coisas chamam a atenção:

1º ? O mesmo VAR que foi muito criticado e teve decisões bastante "questionáveis" na primeira rodada no jogo entre Atlético-GO x Flamengo ganha de premiação ser o VAR da nossa partida diante o Palmeiras - dois times comentados como candidatos ao título.

2º ? O árbitro que comandará nosso jogo fará sua estreia em um jogo de série A do Campeonato Brasileiro. A lógica seria que jogos dessa envergadura, na segunda rodada, tivessem árbitros mais experientes. Sempre estaremos trabalhando para que tenhamos grandes jogos e que a arbitragem não seja o centro negativo das atenções. Nem gostamos de falar disso. Mas o campeonato teve um início em que este assunto ganhou relevância logo na primeira rodada, indicando a necessidade de atenção e critério maiores. Nossa visão é de que na Serie A do brasileiro temos que ter mais excelência e menos experiências. Vamos torcer para que seja isso que entre em campo".