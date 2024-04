LeBron James alçança marca histórica de 11 mil assistências na NBA

Imagem: Layne Murdoch Jr./NBAE via Getty Images

Do UOL, em São Paulo

LeBron James alcançou a marca de 11 mil assistências na carreira durante a partida entre Los Angeles Lakers e New Orleans Pelicans.

O que aconteceu

James deu 17 assistências na partida de ontem. O astro acabou fazendo um triplo-duplo no jogo, com 28 pontos e 11 rebotes.

LeBron é o quarto colocado no ranking de assistências na história da NBA, atrás apenas de Chris Paul (11.890), Jason Kidd (12.091) e John Stockton (15.806).

O jogador do Lakers está em sua 21ª temporada na liga. Ele já conquistou quatro títulos da NBA, sendo dois com o Miami Heat, um pelo Cleveland Cavaliers e com a franquia de Los Angeles.

O Los Angeles Lakers venceu o New Orleans Pelicans por 124 a 108. O triunfo deixou a equipe na oitava colocação da Conferência Oeste.