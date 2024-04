"Estamos convencidos de que vamos virar", diz Luiz Enrique sobre jogo de volta da Champions

Nesta segunda-feira, o técnico Luis Enrique, do Paris Saint-Germain, comentou sobre o duelo de volta, diante do Barcelona, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. Na ida, o time francês acabou sendo derrotado por 3 a 2 em casa, quebrando assim uma sequência de 27 jogos de invencibilidade.

No entanto, apesar do resultado negativo, o treinador se mostrou confiante para a partida desta terça-feira, que será disputada no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Espanha.

"É preciso se preparar novamente e melhorar o desempenho. Este segundo jogo vai ser um pouco diferente. O outro foi muito bem disputado e o resultado não reflete o que merecíamos, mas estamos bastante convencidos de que vamos virar", disse em coletiva de imprensa.

Luis Enrique ainda lamentou o fato de não poder retornar ao Camp Nou, onde foi muito feliz comandando o clube espanhol.

"Eu gostaria de jogar no Camp Nou, assim como todos os torcedores do Barcelona. Me traz boas lembranças, já que joguei aqui os Jogos Olímpicos. Quero sempre jogar contra os melhores jogadores nos melhores estádios", finalizou.

A partida válida pela volta das quartas de final da Liga dos Campeões, diante do Barcelona de Xavi, será disputada nesta terça-feira, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Espanha. Em caso de empate no agregado, a decisão irá para a prorrogação. No entanto, se a igualdade persistir, a vaga será decidida nos pênaltis.