Em seu retorno, Pituca se consolida como capitão e um dos principais jogadores do Santos

O volante Diego Pituca retornou ao Santos no início desta temporada, após período no Kashima Antlers, do Japão. Em seu retorno, o jogador, de 31 anos, assumiu o posto de capitão do elenco e se consolidou como um dos principais jogadores do Alvinegro.

Pituca ficou de fora de apenas uma das 16 partidas do Santos no Campeonato Paulista. Além disso, o volante foi o capitão da equipe em 12 jogos, sendo um deles na volta da final contra o Palmeiras, vencida pelo Verdão. O atleta marcou um gol desde que retornou ao Peixe.

Junto de João Schmidt, Pituca se consolidou como um dos principais volantes do elenco santista. Por prezar um estilo de jogo defensivo, o técnico Fábio Carille opta por otimizar o rendimento dos meias de marcação, essenciais em seu sistema de jogo.

Somando as duas passagens, Pituca possui 167 partidas com a camisa do Santos, com nove gols e oito assistências.

O jogador assinou contrato com o Santos até o fim de 2027 e escolheu voltar em um dos piores - quiçá o pior - momento da história do clube. Pituca e o Peixe estreiam na Série B do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira, contra o Paysandu. A bola rola na Vila Belmiro a partir das 20h (de Brasília).