Campeão olímpico de vôlei, Tande sofre infarto e se recupera no hospital

Tande, ex-jogador da seleção brasileira de vôlei, sofreu um infarto na última sexta-feira (12) e está se recuperando em um hospital no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Ele contou em um vídeo publicado nas redes sociais que teve 98% de entupimento em uma das artérias do coração. O atleta de 54 anos, campeão olímpico em Barcelona 1992, admitiu que ficou quatro anos sem se cuidar e acabou sofrendo o infarto.

Tudo bem pessoal? Passando aqui para falar do meu sumiço. Sexta-feira, agora, acabei infartando, acreditem. 54 anos, atleta, comida um pouco errada, fazia exercícios... Mas comecei a descuidar um pouco da minha saúde, estava há uns quatro anos sem me cuidar. Tande

Tande relatou ter sentido sinais do infarto, como palpitações, falta de ar e dores no ouvido. Além do entupimento de 98%, ele também teve duas veias com 78% e 73% de obstrução.

O ex-jogador alertou as pessoas a prestarem atenção aos sinais do corpo e a cuidarem da saúde, mencionando que teve uma segunda chance.

"Fiquem atentos aos sinais. Ele me deu, volta e meia, vários sinais, falta de ar, palpitação, subindo aqui na mandíbula, dor de ouvido. Cuidem-se sempre. Papai do céu me deu uma chance. Tô voltando", completou.