Time misto dá conta do recado, e Palmeiras bate Vitória no Brasileiro

Mesmo poupando alguns titulares após uma sequência importante de jogos - final do Paulista e 2ª rodada da Libertadores -, o Palmeiras estreou hoje (14) no Brasileirão derrotando o Vitória, fora de casa, por 1 a 0.

Richard Ríos abriu o placar para o Palmeiras, aproveitando a única chance clara do Palmeiras no primeiro tempo. Apesar de controlar o ritmo do jogo nos 45 minutos iniciais, o Alviverde viu Weverton garantir a vantagem parcial com duas grandes defesas em lances parecidos pelo lado esquerdo do ataque do Vitória.

Em um segundo tempo equilibrado, o Vitória tomou a iniciativa no ataque. Depois de segurar o ímpeto inicial dos anfitriões, o Palmeiras controlou o ritmo da partida, mais lento, até o fim, garantindo o resultado positivo.

O triunfo do Palmeiras pôs fim a uma invencibilidade de 23 jogos do Vitória no Barradão. O Alviverde somou os primeiros três pontos no Brasileiro, e é o sétimo colocado, nos critérios de desempate. O Vitória, ainda sem somar pontos, é o 19º.

Dorival Junior, técnico da seleção brasileira, acompanhou a partida no Barradão. Ele e sua comissão técnica têm ido a vários estádios do país desde o início da última semana.

O Palmeiras enfrenta o Inter na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes jogam na Arena Barueri na próxima quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília).

Já o Vitória só volta a jogar pela terceira rodada, quando faz clássico contra o Bahia, no próximo domingo (21), às 16h (de Brasília). O jogo da segunda rodada, contra o Cuiabá, foi adiado por conta do compromisso do time mato-grossense na Copa Verde.

Como foi o jogo

O gol saiu no momento mais aberto do primeiro tempo. Os times demoraram a criar as primeiras chances de gol. Entre os 15 e 20 minutos de jogo, a partida ficou aberta, com uma sequência de bons ataques dos dois lados. O Palmeiras aproveitou o momento para abrir o placar em uma boa trama ofensiva concluída por Ríos.

O Palmeiras administrou o resultado na maior parte do primeiro tempo. Depois de fazer o gol, os visitantes seguraram o ritmo, trocando mais passes no campo de defesa. O Vitória, com uma postura mais defensiva, só incomodou nos acréscimos, mas viu Weverton garantir a vantagem palmeirense para o intervalo.

O Vitória buscou mais o ataque no início do segundo tempo. Apesar da iniciativa e de passar mais tempo no campo ofensivo, os anfitriões não conseguiram ser perigosos.

Aos poucos, o Palmeiras voltou a ditar o ritmo. Depois de um ritmo um pouco mais acelerado pelo Vitória, o jogo voltou a ficar mais lento, ao gosto dos visitantes. Os palmeirenses ainda ameaçaram algumas vezes com bolas aéreas e tiveram a principal chance da segunda etapa com Rony.

Lances importantes:

Defendeu Lucas Arcanjo! Aos 17 minutos, Raphael Veiga recebeu próximo à grande área e bateu forte. A bola foi rasteira, no canto, e Lucas Arcanjo caiu para defender sem dar rebote.

Weverton salvou! Aos 19 minutos, Lucas Esteves avançou pela esquerda, invadiu a área e cruzou rasteiro. Alerrandro dominou dentro da área, e girou para bater. Weverton saiu nos pés do atacante rubro-negro e fez a defesa em dois lances.

0x1: Aos 20 minutos, Endrick ajeitou de cabeça para Rony dentro da área. O camisa 10 dominou, segurou a marcação e tentou devolver. Afastada parcialmente,a bola sobrou para Richard Ríos, que teve espaço para dominar e bater. O chute ainda contou com desvio e encobriu o goleiro antes de entrar.

Weverton salvou de novo! Aos 46 minutos, o Vitória quase empatou em um lance que já tinha funcionado antes. Lucas Esteves invadiu a área pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro. A bola passou por dois zagueiros do Palmeiras e Osvaldo finalizou na pequena área. Weverton fez ótima defesa.

Demorou Rony! Aos 36 minutos do segundo tempo, Lucas Arcanjo saiu jogando errado e entregou a bola nos pés de Rony. O camisa 10 dominou, invadiu a área, mas demorou para bater. Camutanga conseguiu voltar a tempo de desarmar o chute do palmeirense.

Escorregou! Aos 45 minutos, Luís Guilherme fez jogada individual pela direita e rolou para a chegada de Gabriel Menino. O meio-campista escorregou e o chute saiu mascado, mas passou com perigo perto da trave. Rony quase alcançou a bola de carrinho.

Para fora! Aos 47 minutos, Luís Guilherme fez mais uma boa jogada pela direita e cruzou para trás. Desta vez, Lázaro bateu após dominar, mas errou o alvo.

FICHA TÉCNICA

Vitória 0x1 Palmeiras

Competição: Campeonato Brasileiro - 1ª rodada

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Data e horário: 14 de abril de 2024 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Braulio da Silva Machado

Cartões amarelos: Alerrandro, Lucas Esteves (VIT); Richard Ríos, Endrick, Gabriel Menino, Mayke, Flaco López (PAL)

Gols: Richard Ríos, aos 20 minutos do primeiro tempo.

Vitória: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves (Zé Hugo); Willian Oliveira, Dudu (Mateus Gonçalves) e Rodrigo Andrade (Jean Mota); Matheusinho, Osvaldo (Iury Castilho) e Alerrandro (Luiz Adriano). Técnico: Léo Condé.

Palmeiras: Weverton; Mayke, Luan, Murilo e Vanderlan; Richard Ríos (Flaco López), Gabriel Menino e Raphael Veiga (Fabinho); Estêvão (Luís Guilherme), Rony (Naves) e Endrick (Lázaro). Técnico: Abel Ferreira.