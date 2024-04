Notas do Flamengo: autor de golaço, De la Cruz é o destaque; veja

Com um golaço de falta, o seu primeiro com a camisa do Flamengo, o meia uruguaio De la Cruz recebeu a melhor nota da plataforma de estatísticas "Footstats". Pedro, autor do gol da vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-GO, foi o segundo mais bem avaliado no jogo no Serra Dourada (GO).

Veja notas

De la Cruz - 7,1

Rossi - 6,3

Fabrício Bruno - 6,3

Carlinhos - 5,9

Ayrton Lucas - 6,1

Gerson - 6,2

Erick Pulgar - 6,4

Lorran - 6,0

Arrascaeta - 6,0

Victor Hugo - 5,9

Bruno Henrique - 6,5

Pedro - 6,9

Viña - 5,8

Luiz Araújo - 6,4

Everton - 5,8

Léo Pereira - 4,8