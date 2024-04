Kanemann inaugura nova regra de substituição por concussão no Brasileiro

O zagueiro Walter Kannemann, do Grêmio, precisou ser substituído no primeiro tempo do duelo contra o Vasco neste domingo (14), em São Januário, após um choque forte com Mateus Carvalho. Após sentir um mal estar, ele foi sacado com base na nova regra de substituição para concussões aprovada para o Brasileirão 2024, o primeiro caso de aplicação do regulamento.

O que aconteceu

Kannemann desabou no chão após se chocar com Mateus Carvalho, aos 9 minutos de partida. Eles disputavam espaço antes de uma cobrança de falta.

O jogador foi retirado de campo e chegou a retornar, mas voltou a cair no chão aparentando tontura. Foi substituído por Gustavo Martins aos 13 minutos de jogo.

O Grêmio confirmou o pedido pela substituição por concussão seguindo o regulamento da CBF. Inicialmente, a equipe médica tricolor tratou como substituição normal, e depois relatou como um caso de concussão.

Substituições por concussão no Brasileiro

A CBF adotou a possibilidade de uma substituição extra para as equipes em casos constatados de concussão nas partidas das Séries A e B do Brasileirão em 2024. A troca não conta para as cinco trocas normais a que cada time tem direito nos jogos.

A concussão deve ser apontada por um médico da equipe presente na comissão técnica em campo. O profissional deve apresentar um cartão de cor vermelha ao time de arbitragem quando essa substituição específica for realizada, detalhando o caso, sintomas apresentados pelo atleta e outros detalhes do episódio.

A substituição por concussão é uma das propostas da International Football Association Board (IFAB), órgão responsável pelas regras do futebol. Ela já foi adotada durante a Copa do Mundo feminina de 2023, e está em vigor nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.