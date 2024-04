Inter cede empate ao Cagliari, mas pode ser campeã contra o Milan na próxima rodada

A Inter de Milão recebeu o Cagliari neste domingo e empatou por 2 a 2, pelo Campeonato Italiano. Os gols da Inter foram de Thuram e Çalhanoglu, enquanto Shomurudov e Viola anotaram pela equipe visitante.

Com o empate, a líder Internazionale chegou aos 83 pontos, 14 a mais que o Milan. O Cagliari, por sua vez, alcançou os 31 pontos e está no 14°lugar na classificação.

Em busca de seu 20º título italiano, a Inter de Milão pode ser campeã na próxima rodada, justamente contra o rival Milan, no dia 22 de abril. Já o Cagliari volta a campo para encarar a Juventus, na sexta-feira.

A Inter de Milão conseguiu sair na frente logo aos 12 minutos do primeiro tempo. Em jogada pela direita, Alexis Sánchez encontrou Marcus Thuram sozinho no meio da área para apenas empurrar ao fundo das redes.

No segundo tempo, a pressão do Cagliari surtiu efeito. Aos 20 minutos, Luvumbo fez pivô para Shomurodov concluir forte e rasteiro, no canto direito de Sommer.

Entretanto, seis minutos depois, Frattesi cabeceou dentro da área e a bola tocou no braço de Yerry Mina, ex-Palmeiras. Pênalti para os donos de casa. Na cobrança, Çalhanoglu colocou a Inter novamente na frente.

Aos 37 da etapa final, Viola aproveitou rebote na entrada da área e empatou de vez o confronto.

Veja outros resultados deste domingo pelo Italiano:

Napoli 2 x 2 Frosinone



Sassuolo 3 x 3 Milan



Udinese 1 x 1 Roma (suspenso)