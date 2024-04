Final de Brasileiro, furada do Marcão e goleada histórica marcam duelo entre Palmeiras e Vitória

Palmeiras e Vitória voltam a se enfrentar neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Barradão, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, após mais de cinco anos. Atuais campeões das Séries A e B, as duas equipes já protagonizaram duelos históricos e chegam para essa partida com grandes expectativas, embora o Verdão seja amplamente favorito.

De fato, o Palmeiras costuma levar vantagem no confronto. Em 43 jogos são 25 vitórias alviverdes, dez empates e oito derrotas. Os dois triunfos mais marcantes do Verdão contra o Vitória foram nas finais do Campeonato Brasileiro de 1993.

Final do Brasileirão de 1993

O Palmeiras, que meses antes havia quebrado uma fila de 16 anos ao ser campeão paulista em cima do Corinthians, era uma verdadeira seleção, tendo em seu time nomes como Roberto Carlos, César Sampaio, Mazinho, Edilson, Zinho, Edmundo e Evair.

Do outro lado, o Vitória também contava com jogadores promissores, que mais tarde viriam a se tornar grandes estrelas, como o goleiro Dida e o volante Vampeta.

Mas, mesmo com o talento dos jogadores do Vitória, o Palmeiras fez valer seu favoritismo, vencendo os dois jogos, o primeiro por 1 a 0, na Fonte Nova, graças ao gol de Edilson, e o segundo por 2 a 0, no Morumbi, com Evair e Edmundo balançando as redes.

Oitavas de final da Copa do Brasil de 2003

Outro confronto marcante entre Palmeiras e Vitória aconteceu na Copa do Brasil de 2003, mais precisamente nas oitavas de final. O Verdão, que tinha como prioridade o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro após o rebaixamento inédito, sofreu uma das maiores humilhações de sua história em pleno Palestra Itália.

No jogo de ida, diante de sua torcida, o Verdão foi goleado por 7 a 2 pelo Vitória, com direito a uma falha grotesca do goleiro Marcos, um dos maiores ídolos do clube, que "furou" a bola ao tentar afastá-la e, com isso, o time rival acabou marcando o sétimo gol da partida.

No confronto de volta o Palmeiras até venceu o Vitória, por 3 a 1, mas o placar não foi suficiente para reverter a larga vantagem construída pela equipe baiana em São Paulo.

Neste domingo, o tricampeão paulista encara o atual campeão baiano. O grande objetivo do Vitória é se manter na Série A. Já o Palmeiras mira outro tricampeonato, o do Brasileirão, que atualmente só o São Paulo conseguiu conquistar. Metas completamente diferentes para duas equipes que entrarão em campo com o mesmo pensamento: iniciar a competição pontuando.