Botafogo sofre gol no fim e perde para o Cruzeiro em estreia pelo Campeonato Brasileiro

O Botafogo levou um duro golpe na estreia no Campeonato Brasileiro. Com um jogador a menos, após buscar o empate, o clube carioca levou gol aos 45 minutos do segundo tempo e viu o Cruzeiro vencer por 3 a 2, neste domingo, no Mineirão.

O jogo foi uma 'gangorra' de emoções para o Botafogo. O Fogão abriu o placar logo no começo do jogo. Depois, já com a partida empatada, teve chances para marcar, mas desperdiçou. Para piorar, depois de levar a virada, ficou com um jogador a menos, uma vez que Alexander Barboza foi expulso.

Contudo, o Fogão mostrou poder de reação e buscou o empate com Danilo Barbosa, que havia acabado de entrar. Porém, aos 45 minutos do segundo tempo, Rafael Elias surgiu para dar a vitória para o Cruzeiro.

O Fogão agora amarga uma sequência de três derrotas seguidas, sendo duas pela Copa Libertadores. Já o jejum contra o Cruzeiro é maior. O Botafogo não vence o clube mineiro desde 2016. São 12 jogos de seca (quatro derrotas e oito empates).

Cruzeiro, @Cruzeiro, querido! Resultado para mostrar a força do Cabuloso diante de sua torcida no @Mineirao! Que jogaço! pic.twitter.com/iYoH6zKTL4 ? Brasileirão (@Brasileirao) April 14, 2024

Na próxima rodada do Brasileirão, o Botafogo recebe o Atlético-GO, nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos. Já o Cruzeiro visita o Fortaleza, nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), no Castelão.

O duelo entre Cruzeiro e Botafogo

O Cruzeiro levou perigo logo aos três minutos. Neris apareceu na área e finalizou. Gatito fez a defesa. A resposta do Fogão foi fatal. No minuto seguinte, Júnior Santos cruzou para Tiquinho Soares. Ele apenas completou para o gol e fez 1 a 0.

A Raposa empatou aos 19 minutos. Lucas Silva emendou com força e fez 1 a 1. O técnico Artur Jorge precisou mudar logo no primeiro tempo. Marlon Freitas sofreu concussão e deu lugar a Tchê Tchê no Botafogo. O Cruzeiro quase virou aos 24 minutos. Matheus Pereira obrigou Gatito a salvar o clube carioca.

O clube mineiro chegou a virar, aos 28 minutos. Contudo, o VAR, comandado por Rodrigo D Alonso Ferreira (SC), apontou toque de mão. O gol, então, foi anulado. Aos 43, Matheus Pereira ficou com o rebote, mas errou o alvo e desperdiçou chance. O primeiro tempo, assim, terminou 1 a 1.

O Fogão quase voltou a liderar o placar no começo da etapa final. Aos dois minutos, Júnior Santos apareceu bem na área e desviou de letra. Anderson defendeu. Na sequência, aos quatro minutos, Lucas Romero perdeu a bola. Jeffinho conseguiu driblar o goleiro, mas chutou para fora.

O Cruzeiro virou aos 19 minutos. Rafa Silva ficou com rebote na área e marcou: 2 a 1. Aos 26 minutos, o VAR recomendou revisão de lance envolvendo Alexander Barboza, que tinha acabado de entrar. O árbitro, então, deu vermelho ao zagueiro por falta dura em Matheus Pereira.

Artur Jorge, então, colocou Danilo Barbosa e Óscar Romero. Saíram Gregore e Tiquinho Soares. A alteração deu certo. Aos 37 minutos, após cobrança de escanteio, Danilo Barbosa ganhou pelo alto e fez 2 a 2 no Mineirão.

Contudo, o Cruzeiro marcou o terceiro aos 45 minutos. Rafael Elias, que entrou no segundo tempo, completou cruzamento da direita e fez 3 a 2. A Raposa largou com o pé direito no Brasileirão, enquanto o Botafogo se lamenta.