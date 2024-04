Bayer quebra jejum histórico com goleada e é campeão alemão pela 1ª vez

O Bayer Leverkusen conquistou o Campeonato Alemão pela primeira vez em sua história após vencer o Werder Bremen por 5 a 0 em sua casa, na BayArena.

Boniface, Xhaka e Wirtz (3) foram os autores dos gols. Com a vitória, o líder chegou a 79 pontos e não pode mais ser alcançado pelo segundo colocado Bayern de Munique, que tem 63.

O time de Xabi Alonso precisou de 29 das 34 rodadas para ser matematicamente campeão nacional. Mas ainda há jogo para o Leverkusen.

Garantindo o título com cinco jogos restantes, os alemães vão brigar por uma campanha invicta inédita no país. Até o momento, são 25 vitórias e 4 empates.

O Bayer vai a Londres na quinta (18) enfrentar o West Ham pelas quartas de final da Liga Europa. O jogo de ida foi 2 a 0 para os alemães.

O Werder Bremen dá sequência ao Campeonato Alemão jogando contra o Stuttgart no próximo domingo (21).

Como foi o jogo

O clima da BayArena era de festa desde antes de a bola rolar. Os torcedores do Leverkusen lotaram o estádio para testemunhar o título histórico.

Depois do quarto gol, aos 82 minutos, a torcida eufórica invadiu o gramado para comemorar, mas logo se retirou. A cena se repetiu após o quinto gol, já na marca de 90 minutos, quando o árbitro apitou o fim do jogo.

Os donos da casa dominaram em posse de bola e chances criadas. Quando o zagueiro Malatini travou Hofmann na área, o VAR foi acionado para dar pênalti para os rubro-negros ainda no primeiro tempo.

Mesmo depois do gol, o Leverkusen continuou no ataque buscando mais jogo. O treinador Xabi Alonso aumentou a pressão na segunda etapa e conseguiu confirmar o resultado com mais dois gols.

Gols e destaques

Primeira chance. O Leverkusen quase abriu o placar aos 8 minutos com Hincapié aparecendo na área, mas o goleiro Zetterer fez grande defesa.

De pênalti. O centroavante Boniface converteu a cobrança aos 25 minutos do primeiro tempo e deixou 1 a 0 para o Bayer.

Zetterer salva. Com 34 minutos, o goleiro do Werder Bremen defendeu duas finalizações seguidas à queima roupa e impediu os anfitriões de ampliarem o placar.

Quase! Aos 38 minutos, Adli finalizou forte de perna esquerda, mas atingiu o travessão.

2x0. Xhaka ampliou a festa com um golaço de fora da área aos 60 minutos. O meio-campista recebeu passe de Boniface e finalizou firme com a perna esquerda de primeira.

3x0. Wirtz disparou um foguete aos 68. A bola passou por cima de Zetterer e caiu no fundo da rede. O camisa 10 começou no banco e entrou no intervalo da partida.

4x0. Mais uma vez, Wirtz recebeu bola em um contra-ataque e chegou com facilidade para finalizar no gol. Na comemoração, parte da torcida do Leverkusen invadiu o campo e o próprio Wirtz conseguiu controlar a situação pedindo para as pessoas se afastarem.

5x0 e fim de jogo. Wirtz confirmou seu hat-trick e a torcida mais uma vez correu para o campo. Dessa vez, o juiz decidiu encerrar a partida.