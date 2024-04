Atuais campeões das Séries A e B, Palmeiras e Vitória voltam a se enfrentar após mais de cinco anos

O Palmeiras faz sua estreia no Campeonato Brasileiro neste domingo, diante do Vitória. O duelo marcará o encontro entre os dois atuais campeões das Séries A e B do futebol nacional.

A equipe alviverde detém o título não é de agora. O clube também conquistou o Brasileirão de 2022 e, agora, busca o terceiro troféu nacional consecutivo.

Do outro lado, o Vitória está de volta à elite do futebol brasileiro após cinco anos. O Leão, que chegou a cair à Série C do Campeonato Brasileiro em 2021, se reergueu e fez uma campanha de recuperação na Segunda Divisão. O time de Léo Condé dominou a Série B e garantiu o acesso com algumas rodadas de antecedência.

Ambos os lados também chegam para a partida após um título estadual. O Verdão venceu o Paulista pela terceira vez seguida ao bater o Santos na final, enquanto o Vitória derrotou o rival Bahia e conquistou o Baiano.

Campeões nacionais, Palmeiras e Vitória voltam a medir forças após mais de cinco anos. A última vez que as equipes se enfrentaram foi em 2018, pela última rodada do Brasileirão daquele ano.

Naquela oportunidade, o Alviverde, com o título já garantido, bateu o já rebaixado Vitória, no Allianz Parque, por 3 a 2, no jogo em que a taça foi erguida pela equipe. Os gols do time foram marcados por Edu Dracena, Gustavo Scarpa e Bruno Henrique.

No retrospecto geral entre os clubes, o Palmeiras leva ampla vantagem. A equipe paulista saiu vitoriosa em 25 dos 43 confrontos entre eles, além de dez empates e apenas oito triunfos do Vitória.

Neste domingo, os times entram em campo a partir das 18h30 (de Brasília) da tarde, no Barradão, em Salvador, pela primeira rodada do Brasileirão.