Árbitro justifica expulsão de António e relata cobranças da diretoria do Corinthians

O árbitro Yuri Elino Ferreira da Cruz relatou em súmula que foi chamado de "horroroso" por Rubens Gomes, mais conhecido como Rubão, após o empate entre Corinthians e Atlético-MG, neste domingo, na Neo Química Arena. A atuação do juiz gerou revolta em ambas as equipes, e a diretoria do Alvinegro paulista manifestou diretamente sua insatisfação ao mediador, depois do apito final.

Além do diretor de futebol Rubão, o presidente Augusto Melo também questionou a arbitragem de Yuri. Segundo o juiz, o mandatário teria dito: "Você não deveria mais apitar aqui". O ex-goleiro Victor, dirigente do Atlético-MG, também teria mostrado sua insatisfação no intervalo: "Você conseguiu o que queria, estragou o jogo!".

O desempenho da arbitragem não desagradou apenas as diretorias, como a torcida do Corinthians. Yuri relatou que, quando se dirigia ao vestiário da arbitragem, ao final da partida, foram arremessados das arquibancadas um copo descartável e um saco de pipoca. Nenhuma pessoa foi acertada.

O empate por 0 a 0 entre Corinthians e Atlético-MG foi marcado por algumas polêmicas. Os atleticanos entendem que Fagner deveria ter sido expulso após entrada dura em Zaracho, aos 31 minutos de jogo. O camisa 23 recebeu cartão amarelo. Posteriormente, o volante Rodrigo Battaglia recebeu dois amarelos e foi mandado mais cedo para o vestiário, o que também incomodou os visitantes.

Já o time local reclama da falta de critério do árbitro em algumas jogadas e do excesso de paralisações. Ao todo, somando jogadores e comissões técnicas, foram distribuídos 15 cartões amarelos. O técnico António Oliveira se dirigiu ao árbitro após o apito final, ainda no gramado, e foi expulso.

Veja a súmula completa da partida

Informo que, ao final da partida, houve uma invasão de campo no setor sul, de um torcedor da equipe mandante, onde foi contido pelo

policiamento e retirado de campo.

Informo ainda que, quando me dirigia ao vestiário de arbitragem ao término da partida, no acesso ao túnel, foram arremessados em direção da equipe de arbitragem, do setor inferior oeste, um copo descartável e um saco de pipoca. Porém, não atingiram nenhuma pessoa.

Informo que no intervalo da partida, no acesso ao vestiário da arbitragem, o Sr. Victor Bagy, diretor da equipe visitante, veio em minha direção e proferiu as seguintes palavras de forma agressiva: "Você conseguiu o que queria, estragou o jogo!".

Informo que ao final da partida, quando me dirigia ao vestiário da arbitragem, na porta de acesso ao mesmo, o Sr. Augusto Melo, presidente da equipe mandante, proferiu as seguintes palavras: "Você não deveria mais apitar aqui". Já o Sr. Rubens Gomes, diretor da equipe mandante, proferiu de forma agressiva as seguintes palavras "Você é horroroso!".