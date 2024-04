São Paulo x Fortaleza: onde assistir e horário do jogo do Brasileirão

Do UOL, em São Paulo (SP)

O São Paulo recebe o Fortaleza na noite deste sábado (13), às 21h (de Brasília), no MorumBIS, pela primeira rodada do Brasileirão.

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV por assinatura, e no pay-per-view Premiere. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Tricolor vem de vitória sobre o Cobresal (CHI) pela Libertadores. O São Paulo é o segundo colocado do grupo B do torneio.

O técnico Thiago Carpini aliviou um pouco da pressão com a vitória na competição continental, mas não está tranquilo no cargo. A tendência, porém, é que ele seja mantido a não ser em caso de desastre no MorumBIS.

São Paulo x Fortaleza - Brasileirão - 1ª rodada

Data: 13/4/2024 (sábado)

Horário: 21h (de Brasília)

Local: estádio do MorumBIS, em São Paulo (SP)

São Paulo: Rafael; Arboleda, Diego Costa e Ferraresi; Igor Vinícius, Pablo Maia, Alisson, James Rodríguez e Welington (Michel Araujo); Luciano e André Silva (Calleri). Técnico: Thiago Carpini

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Hércules e Tomás Pochettino; Pikachu, Marinho e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda