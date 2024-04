São Paulo planeja quebrar tabu de quase quatro anos contra o Fortaleza

O São Paulo faz sua estreia no Campeonato Brasileiro neste sábado, às 21h (de Brasília), no Morumbis, contra o Fortaleza. Para iniciar a campanha com o pé direito, a equipe deve quebrar um tabu incômodo contra o time cearense. O Tricolor Paulista não vence o Leão do Pici há quase quatro anos.

A última vez que o São Paulo derrotou o Fortaleza foi no dia 14 de novembro de 2020, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Castelão. Com gols de Luciano (2x) e Gabriel Sara, o Tricolor Paulista venceu a partida por 3 a 2. David e Wellington Paulista anotaram os tentos do Leão do Pici.

Desde então, São Paulo e Fortaleza se encontraram em oito oportunidades. Foram quatro empates e quatro vitórias dos cearenses, sendo a última em pleno Morumbis, por 2 a 1, em jogo que antecedeu a final da Copa do Brasil.

O São Paulo mantinha um retrospecto positivo em jogos contra o Fortaleza. Desde que retornou à elite nacional, em 2019, o Tricolor Cearense foi conquistar sua primeira vitória diante dos paulistas apenas em 2021.

Além disso, as equipes também travaram duelos na Copa do Brasil. Em 2020, após empate nos dois jogos, o São Paulo eliminou o Fortaleza nos pênaltis, nas oitavas de final. Já em 2021, nas quartas de final, o Leão do Pici passou pelo Tricolor Paulista com uma vitória no jogo da volta, depois de empate na ida.

Ambas as equipes vêm de vitória para o duelo deste sábado. O São Paulo venceu o Cobresal-CHI por 2 a 0, pela Copa Libertadores, enquanto o Fortaleza goleou o Nacional Potosí por 5 a 0, pela Copa Sul-Americana.