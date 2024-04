Estreante, congolês Yannick Bolasie avalia partida com Juventude pelo Brasileirão

Nesta terça-feira, no Estádio Heriberto Hulse, o Criciúma empatou em 1 a 1 com o Juventude, pela estreia no Campeonato Brasileiro. Yannick Bolasie, congolês e estreante, concedeu entrevista pós-jogo ao SporTV e analisou sua primeira partida.

O atacante contou com ajuda de Nenê, jogador do Juventude, que traduziu a pergunta e a resposta.

"Ele falou que está muito contente, dificultou um pouco a chuva, por que o campo estava meio pesado. Mas, ele está feliz de estar aqui no Brasil, ele gosta bastante. Gostou bastante, por enquanto", afirmou Nenê.

Tudo igual no placar! O Tigre conquista um ponto em sua partida de estreia no Brasileirão Série A 2024. O gol carvoeiro foi marcado por Renato Kayzer

O atleta de 34 anos foi apresentado oficialmente, no dia 28 de março. Bolasie fez praticamente toda sua carreira na futebol inglês e é o principal reforço do Tigre para a disputa do Campeonato Brasileiro.

A equipe Carvoeira está de volta à elite do Brasileirão após ficar nove temporadas fora. O próximo compromisso do time será diante do Atlético-MG, às 20h (de Brasília) da próxima quarta-feira (17), na Arena MRV, em Minas Gerais.