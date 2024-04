Corinthians vence Água Santa de virada pela estreia do Campeonato Paulista sub-20

O Corinthians venceu o Água Santa por 2 a 1, na tarde deste sábado, pela estreia do Campeonato Paulista sub-20. O Timãozinho saiu atrás no placar, mas buscou a virada no Estádio Baetão, em São Bernardo.

O Netuno abriu o placar aos 18 minutos do segundo tempo, com o zagueiro Heitor, em cobrança de escanteio. O empate do Corinthians veio aos 30, com o volante Yago, que aproveitou cruzamento na medida do lateral direito Pellegrin.

Quanto a partida se encaminhava para um empate, a virada do Timão saiu dos pés do meia Yuske, que também aproveitou passe de Pellegrin para "bater" o goleiro adversário e dar números finais ao duelo.

32 VEZES ÁNGEL ROMERO ??? O ARTILHEIRO DA NEO QUÍMICA ARENA! Garanta o manto do nosso artilheiro por R$159,99! Somente na ShopTimão ? https://t.co/gyyzBTW1j6 pic.twitter.com/TM8w0gemjb ? Corinthians (@Corinthians) April 13, 2024

Com o resultado, o Corinthians sub-20 buscou sua primeira vitória na temporada. No Brasileiro da categoria, a equipe perdeu os dois primeiros jogos, para Fortaleza e Palmeiras.

O Timãozinho, neste momento, lidera o grupo 12 do Estadual, com três pontos, mesmo número do vice-líder São Caetano. Os outros clubes da chave são EC São Bernardo, Juventus, Água Santa e Aster Itaqua.

O Corinthians sub-20 volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, contra o Internacional, pela 3ª rodada do Brasileiro. Depois, a equipe recebe o São Caetano no dia 20 (sábado), pelo Estadual.