Corinthians sub-20 perde jogadores após título da Copinha e tem início de temporada preocupante

O Corinthians sub-20, comandado por Danilo, foi desmontado após o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com a "perda" de jogadores para a equipe profissional. Esse fator, somado com o desempenho ruim dentro de campo, faz com que o início de temporada do Timãozinho seja preocupante.

Do time que venceu a 11ª Copinha do Corinthians, cinco atletas foram fixados no profissional. O zagueiro João Pedro Tchoca, o volante Ryan, o ponta Higor e o atacante Arthur Sousa deixaram a base pois estouraram a idade para a categoria. Já o volante Breno Bidon ainda pode atuar pelo Timãozinho, mas foi fixado na equipe de cima por António Oliveira e companhia.

Durante a disputa do Campeonato Paulista, outros nomes defenderam o profissional, como o goleiro Felipe Longo, o lateral direito Léo Mana, o lateral esquerdo Vitor Meer e o ponta Kayke, mas todos retornaram para a base com o início da disputa do Brasileirão sub-20.

Dentro desse contexto, o início do Timãozinho na liga nacional é péssimo. A equipe perdeu os dois primeiros jogos na competição, para Fortaleza (1 a 0) e Palmeiras (2 a 0), e não mostrou qualquer sinal de bom futebol. Neste momento, o Corinthians está na 18ª posição da liga.

Para a temporada atual, a diretoria da base contratou 11 novos jogadores, mas apenas cinco foram registrados no Campeonato Brasileiro sub-20 (Kaio Vasconcellos, Caio Garcez, João Tabone, Messias e Franco Delgado).

Além da saída de nomes importantes e a chegada de muitos novatos, o time contou com a integração de vários garotos que estavam no sub-17, como o goleiro Matheus Corrêa, o lateral direito Guilherme Pelllegrin, o lateral esquerdo Kaio Henrique, o zagueiro William, os volantes André Luiz e Luiz Gustavo Bahia, o ponta Guilherme Henrique e o atacante Beto.

Contratado na gestão de Duilio Monteiro Alves, o técnico Danilo ganhou um voto de confiança para a disputa da Copinha e teve um "respiro" com o título. Agora, sua performance ao longo da temporada será avaliada com atenção.

O próximo compromisso do Timãozinho será neste sábado, às 15 horas (de Brasília), contra o Água Santa, em jogo válido pela primeira rodada do Paulista sub-20. No Brasileiro, a equipe retornará aos gramados diante do Internacional, na próxima quarta-feira.