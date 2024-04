Luis Guilherme completa um ano da estreia pelo Palmeiras e projeta temporada de "muitas alegrias"

Uma das joias da base do Palmeiras, o meia-atacante Luis Guilherme completou nesta sexta-feira um ano da estreia pelo clube. Seu primeiro jogo no time profissional foi no dia 12 de abril de 2023, na vitória contra o Tombense, por 4 a 2, pela Copa do Brasil.

O garoto de apenas 18 anos recordou o momento. Ele disse ter vivido um "turbilhão de emoções" ao realizar o sonho e afirmou que evoluiu muito mentalmente de lá para cá.

"Foi um monte de emoções, um turbilhão. Por tudo o que passei, tudo o que vivi para chegar esse momento. Quando o Abel me chamou, fiquei muito feliz, realizar meu maior sonho, que é estar no profissional, estar jogando. E eu pude realizar esse sonho, fiquei feliz. Só agradecer a Deus, minha família, meu estafe e à comissão pela confiança", disse o jogador.

"O que mais mudou foi o mental, de suportar o processo e estar resiliente quando as coisas não dão certo. Acho que é isso que mais mudou, estou mais firme mentalmente", acrescentou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Inovem Comunicação ??? (@inovem)

Luis Guilherme foi promovido ao grupo principal do Palmeiras no ano passado, mas ainda não correspondeu às altas expectativas que a torcida criou ao acompanhá-lo na base. Ele, que sofreu com lesões neste período, tem 36 partidas desde que subiu e ainda não marcou nenhum gol.

O jovem atleta tem ganhado a confiança da comissão técnica de Abel Ferreira nos últimos jogos. Ele deixou uma boa impressão no empate com o San Lorenzo, na Libertadores, e recebeu minutos na grande final do Paulistão, diante do Santos. Ele espera ter mais sequência em 2024 e projeta uma temporada de "muitas alegrias".

"O que poderia ter sido diferente para mim é a sequência. Quando estava tendo, acabei me lesionand0. Mas faz parte e acredito que esse ano possa ser diferente", comentou o jogador.

"Acho que fazer mais jogos, ter mais sequência e dar mais alegrias para o torcedor palmeirense, que sempre teve um carinho muito grande por mim, desde quando estreei. Não vai faltar raça, nem determinação. Que possa ser um ano de muitas conquistas e muitas alegrias também", concluiu.

Assim como Endrick, já vendido ao Real Madrid, e o garoto Estêvão, Luis Guilherme é mais uma promessa do clube alviverde que é monitorado de perto por clubes europeus. Ele está à disposição do Palmeiras para encarar o Vitória, neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Barradão, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.