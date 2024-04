Giro: Sporting goleia Gil Vicente e aumenta distância na liderança do Português

Nesta sexta-feira, o Sporting goleou o Gil Vicente por 4 a 0. A partida foi válida pela 29ª rodada do Campeonato Português, no Estádio Cidade de Barcelos. Agora, a equipe aumenta a distância para sete pontos em relação ao segundo colocado Benfica, que ainda joga nesta rodada.

Com a vitória, o Sporting chega aos 74 pontos contabilizados, na liderança do torneio nacional. Já o Gil Vicente, diante do revés, estaciona na 14ª colocação, com 28 unidades.

Pela 30ª rodada do Campeonato Português, o Sporting volta aos gramados apenas no dia 21, para enfrentar o Vitória Guimarães, às 16h30 (de Brasília), no Estádio José Alvalade. O Gil Vicente, por sua vez, um dia antes, visita o Moreirense, às 11h30, no Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas.

?? Os Leões não facilitam e garantem os 3 pontos em Barcelos ? ?? Trincão (2), Diomande e auto-golo.#GVFCSCP // 0-4 pic.twitter.com/ml1tD2zsJP ? Sporting CP (@SportingCP) April 12, 2024

O Sporting inaugurou o marcador logo aos sete minutos da primeira etapa. Trincão recebeu por trás da defesa adversária e finalizou cruzado. Quatro minutos depois, aos 11, com Diomande. Após receber cruzamento de Pedro Gonçalves, o atleta finalizou, de cabeça, no segundo pau, para aumentar a vantagem.

Aos 31 minutos, os visitantes marcaram o terceiro. Francisco Trincão cravou o seu segundo tento no duelo, desta vez, recebendo assistência de Daniel Bragança, que roubou a bola no campo de ataque.

Para fechar a conta, aos 38 minutos, o Sporting chegou ao quarto gol no confronto. Gyokeres recebeu cruzamento de cabeceou forte. A bola, no entanto, bateu no travessão e entrou no gol após bater nas costas de Andrew, goleiro do Gil Vicente. O gol foi assinalado contra.

Em casa, Real Betis vence Celta de Vigo pelo Espanhol

No estádio Estadio Benito Villamarín, pela 31ª rodada do Espanhol, o Real Betis conseguiu importante vitória pelo Campeonato Espanhol batendo o Celta de Vigo por 2 a 1. Juan Miranda abriu o placar aos 8 minutos da etapa complementar para os mandantes. Para isso, contou com assistência de Hector Bellerín. Aos 37, a equipe aumentou. Desta vez, com passe de Isco, Nabil Fekir balançou as redes. Nos acréscimos, aos 46 minutos, o Celta de Vigo ensaiou uma reação com Larsen, mas não foi o suficiente.

Augsburg vence Union Berlin pelo Campeonato Alemão

Na WWK Arena, pela 29ª rodada do Alemão, o Augsburg bateu o Union Berlin por 2 a 0, com dois gols na segunda etapa. Phillip Tietz, aos 2 minutos da etapa complementar, inaugurou o marcador. E, aos 36, os mandantes ampliaram com Sven Michel, assistência de Arne Maier.

Lazio goleia Salernitana e cola na zona de classificação europeia pelo Italiano

No Estádio Olímpico, pela 32ª rodada do Campeonato Italiano, a Lazio bateu, por 4 a 1, a Salernitana. Os gols da equipe mandante foram marcados por Felipe Anderson (2), Matías Vecino e Gustav Isaksen. Tchaouna descontou para a Salernitana.

De virada, Metz bate Lens pelo Campeonato Francês

No Stade Saint-Symphorien, pela 29ª rodada do Campeonato Francês, o Metz ganhou do Lens por 2 a 1, de virada. De pênalti, Sotoca abriu o placar para os visitantes. Porém, Mikautadze, aos 34 e aos 48 minutos da primeira etapa, virou para o Metz.