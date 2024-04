Com de Pena regularizado, Bahia finaliza preparação para encarar Inter na estreia do Brasileiro

Na tarde desta sexta-feira, com a presença de Carlos de Pena, o elenco do Bahia encerrou a preparação para o confronto de estreia no Campeonato Brasileiro 2024. O Tricolor de Aço encara o Internacional neste sábado, a partir das 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio.

O Bahia poderá contar com um reforço para o confronto diante do Colorado. Anunciado na última quinta-feira, o meia Carlos de Pena, ex-Internacional, foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e está apto para estrear com a camisa da equipe.

Além do meio-campista uruguaio, quem também participou normalmente do treino desta sexta-feira foi Everaldo. O atacante está recuperado de uma lesão na coxa e também fica à disposição de Ceni para o duelo contra o Inter.

??? Esquadrão pronto! ??? Elenco finalizou preparação pra estreia no Brasileirão ?? https://t.co/8XRRXeEYUy #BBMP pic.twitter.com/gWMdti1kzD ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) April 12, 2024

No CT Evaristo de Macedo, o elenco do Tricolor baiano iniciou as atividades com uma rápida ativação na academia. Depois, os jogadores rumaram para o gramado e fizeram um trabalho técnico sob o comando do treinador.

Em seguida, Rogério Ceni dividiu o elenco em dois grupos para um treino tático. Parte ficou com o comandante tricolor, enquanto os demais treinaram bolas paradas com o auxiliar Charles Hembert. Os jogadores que atuaram 90 minutos na vitória sobre o Náutico, na última quarta-feira, não participaram deste trabalho.

O Bahia vem de uma sequência irregular. Nos últimos cinco jogos, foram duas vitórias, duas derrotas e um empate. Agora, o objetivo é melhorar o desempenho para estrear no Brasileiro com um triunfo. Na última edição, o time brigou contra o rebaixamento até a última rodada.