Bia Haddad perde para alemã Laura Siegemund em estreia do Time Brasil na Billie Jean King Cup

A Alemanha saiu na frente contra o Time Brasil na Billie Jean King Cup by Gainbridge. Na noite desta sexta-feira, Beatriz Haddad Maia, número 13 do mundo, foi superada por Laura Siegemund, 85ª no ranking da WTA, por 2 sets a 0, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

A jogadora europeia bateu a brasileira com parciais de 6/4 e 6/2. Com isso, abriu vantagem de 1 a 0 para a Alemanha no confronto.

O próximo jogo de Bia Haddad na competição será contra a alemã Tatjana Maria. O duelo acontece neste sábado, a partir das 15 horas (de Brasília).

O primeiro set entre Bia Haddad e Laura Siegemund foi bastante disputado, mas a alemã conseguiu se sobressair ao aproveitar os erros da brasileira. Dessa forma, a europeia conseguiu fazer seu jogo e fechou a parcial em 6/4.

What a win, @laurasiegemund ? The 36-year-old stuns Haddad Maia 6-4, 6-2 to give Germany the early lead in Sao Paulo!#BJKCup | @DTB_Tennis pic.twitter.com/JVYGRZrrH2 ? Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 12, 2024

Já no segundo set, a tenista brasileira seguiu desconcentrada no duelo e não conseguiu desempenhar o bom nível que já mostrou ter. Haddad caiu na variação de Siegemund, não se encontrou em quadra e viu a alemã ganhar a segunda parcial com facilidade, vencendo o embate.

Ainda nesta sexta-feira, Laura Pigossi entra em quadra para representar o Time Brasil no segundo jogo da Billie Jean King Cup. A atleta encara a também alemã Tatjana Maria, novamente no Ginásio do Ibirapuera.

O Time Brasil vai em busca de chegar às finais do torneio pela primeira vez, enquanto a Alemanha quer alcançar a fase final pela terceira vez na história.