Veja quanto Corinthians vai receber pelo empréstimo da Neo Química Arena ao Santos

O Corinthians vai embolsar cerca de R$ 650 mil pelo empréstimo da Neo Química Arena ao Santos na semifinal do Campeonato Paulista, contra o Red Bull Bragantino. A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o valor que o Peixe terá que pagar engloba aluguel e as despesas causadas pelos atos de vandalismo de santistas, como estava previsto em acordo.

Segundo consta no boletim financeiro do duelo, o Corinthians cobrou do Santos um aluguel de R$ 850 mil para mandar seu jogo em Itaquera. Porém, esse valor engloba custos operacionais que não apareceram no borderô, o que reduz o montante que o Timão tem a receber.

A Gazeta Esportiva apurou que, na prática, a diretoria do Corinthians vai receber aproximadamente R$ 516 mil de aluguel. Esse valor sobe para R$ 650 mil com os estragos causados por santistas na parte interna da Arena.

A diretoria do Santos ainda não depositou o valor ao Timão, mas a tendência é que isso ocorra em pouco tempo. Os presidentes Marcelo Teixeira e Augusto Melo possuem bom relacionamento e conversam com certa frequência.

O Peixe chegou a procurar o rival para propor um novo empréstimo da Arena, dessa vez visando o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras. A diretoria do Corinthians, no entanto, alegou que seria inviável devido à manutenção que está sendo feita no gramado do estádio.

Além disso, a reportagem da Gazeta Esportiva apurou que a decisão de emprestar a Arena para o Santos nas semis do Campeonato Paulista não foi unânime dentro do clube, e gerou contestações.

O Corinthians volta a jogar em Itaquera no próximo dia 9 (terça-feira), pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. A bola rola às 19 horas (de Brasília).