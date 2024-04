Santos marca treino aberto para a torcida às vésperas da final do Paulistão

TREINO ABERTO NO ALÇAPÃO! ??

O último apoio antes da grande final do #PaulistãoSicredi2024 será no sábado, às 16h30, na Vila Belmiro, com o treino aberto para a nação santista! A entrada no estádio será permitida a partir das 14h30. Partiu! pic.twitter.com/XY6uTwvYIw

? Santos FC (@SantosFC) April 4, 2024