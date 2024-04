Saltador leva tombo em inauguração do Centro Aquático de Paris 2024; veja

Do UOL, em São Paulo

O saltador francês Alexis Jandard viveu um momento constrangedor e dolorido durante a inauguração do Centro Aquático dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O atleta levou um tombo durante uma demonstração e caiu na piscina sem completar seu salto.

O que aconteceu

O francês escorregou e bateu as costas no trampolim antes de cair na piscina. Ele se apresentava ao lado de Gwendal Bisch e Jules Bouyer.

O presidente Emmanuel Macron e outras autoridades estavam no evento. O Centro Aquático receberá os saltos ornamentais, o nado artístico e algumas partidas de polo aquático.

Alexis Jandard, vice-campeão mundial de salto ornamental, se machuca em inauguração de Centro Aquático de Paris 2024 Imagem: Reprodução/Instagram/@alexis_jandard

Alexis, porém, levou a situação com bom humor: "Está tudo bem. Havia um pouco de sangue, mas tudo bem. Isso não vai me impedir de ir treinar hoje à tarde", brincou nos Stories do Instagram.

