Rivaldo pede Endrick titular na Seleção Brasileira e não vê favorito para final do Paulista

Campeão mundial pela Seleção Brasileira, o ex-jogador Rivaldo quer ver o atacante Endrick, do Palmeiras, de titular na Canarinho. Já negociado ao Real Madrid, o jovem foi o grande destaque dos últimos jogos do Brasil.

Apesar da pouca idade do garoto, Rivaldo enxerga Endrick preparado para assumir a camisa 9 e pediu sua sequência como titular ao técnico Dorival Júnior. Ele marcou dois gols em dois amistosos com o Brasil, diante da Espanha e da Inglaterra, na última Data Fifa.

"A cada jogo que passa, Endrick ganha mais personalidade e se adapta melhor ao ambiente, isso também acontece na Seleção Brasileira. Ele fez isso no Palmeiras até ganhar a posição de titular, e acredito que no Brasil esse processo vai continuar, com ele jogando bem e fazendo gols. Hoje ele já está preparado para assumir esse espaço, claro que é uma grande responsabilidade e não podemos colocar o foco todo nele nesse início, mas eu acredito que o Dorival tem que escalar ele como titular com a camisa 9 e esperar, porque ele tem um futuro brilhante. Tempo ao tempo, ele ainda vai muito longe com a camisa da Seleção e no Real Madrid", disse Rivaldo à Betfair, casa de apostas no qual o ex-jogador é embaixador.

O ex-atleta ainda falou sobre a grande final do Campeonato Paulista, entre Palmeiras e Santos. Embora o Peixe tenha vantagem por vencer o jogo de ida da decisão por 1 a 0, Rivaldo não vê favorito para conquistar o título.

"É complicado demais enfrentar o Palmeiras, que joga ainda melhor em casa, praticamente nunca perdeu jogando no seu estádio nas finais. Com o apoio da torcida, o Palmeiras também vem muito forte, vai ser um jogo muito difícil. Eu acho que hoje está 50/50 para ser campeão, são dois times grandes que têm condições de vencer", analisou.

De qualquer forma, Rivaldo já avalia a campanha do Santos como positiva. Ainda que não leve o troféu, o time foi do rebaixamento para a Série B do Brasileirão à final do Paulista em poucos meses. Ele ainda falou sobre a possibilidade de Neymar retornar ao clube no futuro. Na partida de ida da decisão, o astro do Al-Hilal foi à Vila Belmiro, entrou no campo com a taça do Estadual e foi ovacionado pela torcida.

"O Santos acho que está de parabéns por tudo que já fez no Paulista. Não é fácil vir do rebaixamento e já disputar um título, muita coisa acontece quando é a primeira vez que você cai para a Série B, e logo na sequência ter um Paulistão cheio de times grandes para uma disputa dificílima com Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Bragantino, entre outros clubes paulistas que estão na Série B também. É o regional mais forte do Brasil, na minha opinião, e o Santos está de parabéns por conseguir lutar pelo título e estar entre as duas melhores equipes do campeonato", afirmou.

"Todo mundo sabe do carinho que o Neymar tem pelo Santos, onde tudo começou na carreira dele e onde ele é ídolo. Foi uma grande festa ele levar a taça para o campo. Ele sempre fala que um dia quer voltar a vestir a camisa do time, então eu acredito que tem grandes chances dele voltar um dia. Já fez muito na Europa, agora joga na Arábia Saudita, então financeiramente ele não precisa de mais nada. Quem sabe ele não volta para disputar o Brasileirão pelo Santos e se prepara próximo do torcedor brasileiro para a próxima Copa do Mundo", finalizou.

O segundo encontro entre Palmeiras e Santos, pela final do Campeonato Paulista, está marcado para este domingo, a partir das 18h (de Brasília), no Allianz Parque.

A equipe de Abel Ferreira precisa vencer por dois gols de diferença para ser campeã. Já um triunfo por um gol levará o duelo para os pênaltis. Com qualquer outro resultado (empate ou vitória do Santos), o troféu irá para o time da Vila Belmiro.