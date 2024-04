Líder em desarmes na Série A e B, Schmidt é a aposta do Santos para anular armas do Palmeiras

Contratado sem muitos holofotes, João Schmidt vem mostrando que foi uma aposta certeira da diretoria do Santos. O volante de 30 anos é um dos grandes nomes do Peixe neste começo de temporada.

Ele é o jogador com mais desarmes entre todos os clubes da Séries A e B do Brasileirão, com 42 em 15 jogos, ou seja, uma média de 2,8 por embate, segundo dados do Sofascore.

Além disso, recuperou 69 bolas, cometeu 31 faltas, tem 73% de acerto no drible e 84% no passe.

Com o bom desempenho, João Schmidt é uma das esperanças do Alvinegro Praiano para a partida de volta da final do Campeonato Paulista. O volante é a aposta do time para aniquilar o sistema ofensivo do Palmeiras.

Na ida, ele cumpriu muito bem esse papel. Ao lado dos seus companheiros de defesa, anulou Raphael Veiga e Endrick. Na vitória de 1 a 0 na Vila Belmiro, o ex-jogador do Kawasaki Frontale realizou três desarmes (líder no quesito), seis rebatidas, uma interceptação e uma defesa.

No embate de volta, a tendência é que Schmidt tenha ainda mais trabalho, já que o Palmeiras deve partir para cima em busca da virada. O Peixe precisa apenas de um empate para se consagrar campeão após oito anos de jejum.

A grande decisão está marcada para domingo, às 18 horas (de Brasília), no Allianz Parque.