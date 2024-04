Hernan: Jogadores do Botafogo não se abalam com acusações de Textor

Os jogadores do Botafogo não se abalam internamente com as acusações de John Textor sobre manipulação de resultados no futebol brasileiro, informou André Hernan no De Primeira.

Segundo Hernan, lideranças do elenco do Botafogo separam a derrota em casa na estreia da Libertadores do momento conturbado em função das acusações sem provas de Textor. Comandado pelo interino Fábio Matias, mas já sob os olhares do novo treinador, o português Arthur Jorge, o Glorioso perdeu por 3 a 1 para o Junior Barranquilla-COL, com três gols sofridos no 1º tempo.

Antes do jogo, conversei com o staff de alguns atletas, até para saber como isso reverbera no elenco, essa situação de acusações a outros clubes. Conversei com staff de algumas lideranças, aquelas fontes que você confia, não foi uma coisa protocolar, foi um papo mais reto. O que eu escutei é que o elenco do Botafogo foi reformulado, chegaram muitos jogadores agora e eles estão conhecendo o dia a dia, mas os jogadores que já estavam desde o ano passado, que já estão há muito tempo, tem um carinho muito grande pelo Textor, um respeito pela hierarquia e confiam muito no Textor. Eles entendem que ele sabe o que está fazendo, então é um movimento em prol do clube, e o Textor paga em dia, é um bom patrão, defende os interesses do clubes e o cara está em contrato com o clube. Então, jogador, boleiro, não se mistura muito com assunto de cartolagem, o cara está lá para entrar em campo.

Aí eu falei: 'mas rolou um placar elástico dentro de casa'. [A resposta foi] Ali é questão de técnica, está vindo um novo treinador, foi vacilo do time mesmo. Me garantiram que dentro de não influencia o que está acontecendo fora de campo nesses movimentos do John Textor, e conversei com gente ligada a atletas que estão há muito tempo no Botafogo, lideranças mesmo. Isso não respinga, não reverbera, tanto que não vi nenhum atleta se manifestar em relação a essa situação do Textor. O que ouvi foi o contrário: confiam muito e gostam muito do trabalho do Textor. Se ele está defendendo os interesses do Botafogo, está todo mundo do lado do chefe. André Hernan

