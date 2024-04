Abel fala em "sensação positiva" após empate em estreia da Libertadores e elogia reservas do Palmeiras

O Palmeiras estreou na Copa Libertadores com um empate por 1 a 1 contra o San Lorenzo, no Estádio Nuevo Gasómetro, na Argentina. O técnico Abel Ferreira exaltou o resultado e diz que o Verdão saiu com "sensação positiva", apenas de não ter conseguido os três pontos.

"Era importante saírmos daqui com um bom resultado. Queríamos ganhar. No primeiro tempo, o adversário fez gol na bola parada, mas de resto conseguimos controlar. No segundo tempo a primeira grande oportunidade é nossa, do Rony. Depois, o Gómez cabeceou. Não podemos falhar nessas oportunidades. O nosso adversário também teve oportunidades de marcar. É sempre bom sair daqui com a sensação de que a equipe lutou, criou, jogou. É uma equipe que nunca desiste, procuram o melhor resultado até o fim. Queríamos começar com uma vitória, mas não foi possível. Levamos daqui uma sensação positiva com uma equipe que não tem tanto o ritmo de jogo, mas é para isso que treino meus jogadores, para quando precisamos, dar uma boa resposta. Fica uma sensação positiva. Um ponto. Infelizmente não conseguimos mais, mas o San Lorenzo é uma equipe muito competitiva. Fizemos melhor que no ano passado. Iniciamos com um empate. Dar parabéns aos meus jogadores. É um orgulho muito grande de ser treinador deles. Só lhes peço que eles confiem neles próprios como eu confio neles. Estamos de parabéns pelo jogo que fizeram aqui", disse o treinador.

O Palmeiras começou perdendo o jogo. Romaña marcou de cabeça, no primeiro tempo e colocou o San Lorenzo em vantagem. O Alviverde respondeu em campo depois de algumas mudanças do treinador e empatou com gol de falta de Piquerez.

O Verdão entrou em campo com o time reserva. A comissão técnica optou por poupar a maioria de seus titulares visando a decisão do Campeonato Paulista, contra o Santos, no domingo. Abel pontuou a falta de ritmo dos atletas, elogiou a entrega, mas chamou atenção para um lance de Luis Guilherme, Cria da Academia.

"Falta ritmo para alguns deles. O Menino não jogava há tempo, o Breno também, não é fácil o Lázaro foi uma bela surpresa. Só com jogo que dá confiança. O Vanderlan em uma posição que gosta menos. Quem entrou entrou muito bem. O López, o Luis Guilherme. A gente espera dele que ele nos dê o que deu hoje. Mas naquele último lance eu vou puxar a orelha, ele tem que ajudar o Garcia a defender para o Ríos não sair do corredor central para ajudar o lateral. Falta no meio e depois o Rony fez uma compensação e por isso que todos somos um", seguiu.

"É difícil jogar fora na Libertadores, contra equipes argentinas. O San Lorenzo tem história e tradição na competição. Não queríamos sofrer gol, mas tivemos boa reação. O Piquerez aumenta muito o sarrafo dele pela forma que joga e isso que esperamos dele, criar de trás para frente, chegar à área e criar. O treinador fica contente quando faz trocas e os que entram entram para ajudar. Todos tem que estar preparados para ajudar a equipe. Correr pelos torcedores do Palmeiras e isso que vimos aqui hoje. Isso tem sido a imagem do nosso elenco e sou orgulhoso de ser o treinador deles", finalizou Abel.

Com o empate, o Verdão ficou com um ponto, na primeira posição do Grupo F. O Palmeiras disputa a segunda rodada da Libertadores no dia 11 de abril, quando enfrenta o Liverpool (URU), em casa, às 21 horas (de Brasília). Antes disso, porém, no domingo, os comandados de Abel Ferreira fazem o jogo de volta da final do Paulista, contra o Santos. A bola rola às 18 horas, no Allianz Parque.